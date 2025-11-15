49 में से 44 सीटों पर एनडीए ने जमाया कब्जा, तिरहुत में तो कमाल ही हो गया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी चली। तिरहुत ने भी इसके अनुरूप ही परिणाम दिया। एनडीए के लिए उर्वरा रही इस जमीन पर 49 में से 44 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया।

पिछले विधानसभा चुनाव में 33 सीटें ही मिली थीं। इस तरह एनडीए ने 11 सीटें महागठबंधन से छीन ली। सीतामढ़ी की सभी आठ और शिवहर की एक सीट इस गठबंधन के खाते में गई। वहीं मुजफफरपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली में एक-एक सीट छोड़कर सभी पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली। पश्चिम चंपारण में कांग्रेस ने कम वोटों के अंतर से ही सही, मगर अपनी खोई जमीन पाई। यहां इस पार्टी ने चनपटिया और वाल्मीकिनगर में जीत दर्ज की।

एनडीए के क्लीन स्वीप को यहां कांग्रेस ने रोक दिया। मुजफ्फरपुर में एनडीए ने वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव परिणाम को दोहराया। उसे 11 में से 10 सीटें मिलीं। पारू में भाजपा विधायक का टिकट काटना एनडीए की चूक हुई। वोटों के बिखराव के कारण इसपर राजद की जीत हो गई। पूर्वी चंपारण में एनडीए ने महागठबंधन से तीन सीट सुगौली, कल्याणपुर और नरकटिया छीना, मगर ढाका गंवा दिया। इस कारण एनडीए को दो सीट का फायदा हुआ। 12 में से 11 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। महागठबंधन को बड़ा झटका वैशाली में लगा। यहां आठ में से एक राघोपुर सीट किसी तरह राजद के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बचाई। इसके बावजूद महागठबंधन को तीन सीटों का नुकसान हुआ।