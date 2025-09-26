Jagran Dandiya 2025: एक्मे पब्लिक स्कूल और डांसर्स वर्ल्ड बना इंटर स्कूल डांडिया उत्सव का विजेता

दैनिक जागरण द्वारा आयोजित इंटर स्कूल डांडिया उत्सव में एक्मे पब्लिक स्कूल और डांसर्स वर्ल्ड विजेता बने। बागेवरी मूक बधिर स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डांडिया के साथ-साथ नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई जिसमें सामाजिक संदेश दिए गए। दूसरे दिन आम्रपाली दुबे शहरवासियों के साथ डांडिया करेंगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Jagran Dandiya 2025: दैनिक जागरण की ओर से आयोजित दो दिवसीय डांडिया उत्सव का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। पहले दिन जिला स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन का आयोजन हुआ। इसमें जिले के विभिन्न स्कूलों के साथ-साथ डांस एकेडमी ने हिस्सा लिया।

स्कूल कैटेगरी में एक्मे पब्लिक स्कूल बड़कागांव ने सबको पीछे छोड़ते हुए विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं डांस एकेडमी ग्रुप में डांसर्स वर्ल्ड की टीम बेहतरीन डांस थीम के आधार पर विजेता बनी। बागेश्वरी मूक बधिर स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुति से सब को मोहित और चकित कर दिया।

गाने के बोल और संगीत को नहीं सुन पाने वाले मूक-बधिर बच्चे का ग्रुप डांस एकदम सटीक और अद्भुत था। उनकी प्रस्तुति के बाद दर्शक खड़े होकर देर तक तालियां बजाते रहे। दोनों ही कैटेगरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता का चयन किया गया।

स्कूल कैटेगरी में द्वितीय स्थान स्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल और तृतीय स्थान संत जोसेफ सीनियर सेकंड्री स्कूर ने प्राप्त किया। वहीं डांस एकेडमी कैटेगरी में दूसरा स्थान डांस बिग एकेडमी और तीसरा स्थान बिहार डांस एकेडमी ने प्राप्त किया। विजेताओं को केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डा. राजभूषण निषाद ने ट्राफी और मेडल देकर सम्मानित किया। इससे पहले बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डीसी राय, बीसैप के कमांडेंट रामाशंकर राय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं बच्चे : डा. राजभूषण चौधरी केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डा. राजभूषण चौधरी ने कहा कि डांडिया उत्सव में भाग लेने वाला हर प्रतिभागी खास है। सबने अपनी कलात्मक प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया वह अद्भुत था। इससे पता चलता है कि शहर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वे भारतीय संस्कृति के सच्चे संरक्षक हैं।

उन्होंने अपनी प्रस्तुति में सनातन के प्रति श्रद्धा और देशभक्ति के जज्बे का प्रदर्शन किया है। इससे पूरे शहरवासी गौरवान्वित हैं। कहा कि बच्चे सनातन, आस्था और संस्कृति से जुड़ने का कार्य किया है प्रस्तुति से। केवल डांस ही नहीं बल्कि एक्सप्रेशन भी अदभुत थे।

प्रस्तुति देने वाले सभी बच्चे विजेता : कमांडेंट इस मौके पर रामाशंकर राय ने कहा कि दैनिक जागरण ने वर्षों से नवरात्र के मौके पर डांडिया उत्सव का आयोजन करता है। दो दिवसीय आयोजन में स्कूली बच्चे अपनी सांस्कृतिक विरासतों की प्रस्तुति देंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी बच्चे विजेता हैं। इसमें कोई हारेगा नहीं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया।

बच्चों में छिपी हैं अद्भुत प्रतिभा : कुलपति कुलपति डा. डीसी राय ने कहा, मुजफ्फरपुर में अद्भुत प्रतिभाएं छिपी हैं। ऐसे कार्यक्रमों से ये प्रतिभाएं सामने आती हैं। इन्हें तराश कर और बड़े मंच तक पहुंचाया जाना चाहिए। स्वागत भाषण करते हुए दैनिक जागरण मुजफ्फरपुर के संपादकीय प्रभारी बृजेश दुबे ने कहा कि दैनिक जागरण के इस आयोजन में स्कूली बच्चों की भागीदारी यह दर्शाती है कि वे अपनी संस्कृित के प्रति सजग हैं। आज के बच्चे ही कल के भारत के भविष्य हैं।

उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। धन्यवाद ज्ञापन दैनिक जागरण के महाप्रबंधक एसएन पाठक ने किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का संचालन एकता तिवारी ने किया। वहीं निर्णायक मंडल के रूप में भोजपुरी कलाकार पाखी हेगड़े, रुम्पा देबनाथ और अभिजीत देबनाथ थे। उन्होंने डांस थीम, ड्रेस सेंस, अभिव्यक्ति और प्रस्तुति के आधार पर प्रतिभागियों को अंक दिए।

स्कूल कैटेगरी के विजेता प्रथम स्थान - एक्मे पब्लिक स्कूल

द्वितीय स्थान - स्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल

तृतीय स्थान - संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डांस एकेडमी केटैगरी के विजेता प्रथम स्थान - डांसर्स वर्ल्ड

द्वितीय स्थान - डांस बिग एकेडमी

तृतीय स्थान - बिहार डांस एकेडमी डांडिया की धुन पर झूमते रहे दर्शक जिला स्कूल में दो दिवसीय डांडिया उत्सव देखने के लिए शाम छह बजे से ही लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। स्कूली बच्चों और डांस एकेडमी के प्रतिभागियों के साथ-सा उनके माता-पिता और सगे-संबंधी भी उनका उत्साहवर्धन करने पहुंचे थे।

मंच पर डांडिया की प्रस्तुति शुरू होने के साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठे लोग झूमने लगे। प्रतिभागियों के साथ-साथ वे भी तालियों से उनका उत्साहवर्धन करते। डांडिया नृत्य के दौरान छोटे-छोटे बच्चों की भाव-भंगिमा और साज-सज्जा देखते ही बन रही थी।

अधिकतर टीम की प्रस्तुति इतनी बेहतर थी कि निर्णायक मंडल के सदस्य भी सोचने पर मजबूर हो गए। हर प्रस्तुति के बाद निर्णायक मंडल प्रतिभागियों को उनकी खूबियों और सुधार की तरफ ध्यान दिला रही थी। ढोल बाजे से लेकर गूंजा जय श्री राम डांडिया में प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक गीतों पर प्रस्तुति दी। इसमें पारंपरिक से लेकर बंगाली, दक्षिण भारतीय, पाप से लेकर पश्चिमी धुन पर प्रतिभागी थिरकते रहे। तोहरे भरोसे बड़हम बाबा झिझिया बनलियो हे.. नगाड़ा संग ढोल बाजे, ढ़ोला बाजे, घूमड़...घूमड़, राम जी की चाल देखो, गरबे की रात जैसे गाने खी धूम रही। इस बीच प्रस्तुतियों के बीच जय श्री राम की गूंजता रहा।

नृत्य नाटिका में दिखा सतयुग से कलयुग का सच डांडिया के साथ-साथ प्रतिभागियों की नृत्य नाटिका ने कई संदेश दिए। इसमें समाजिक कुरीतियों पर प्रहार के साथ-साथ नारी के सम्मान का संदेश प्रमुख थे। स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों में नारी शक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया।

वहीं मां के नौ रूपों का भी बखान किया। इसमें बताया गया कि नारी अबला नहीं बल्कि सबला और शक्ति स्वरूपा है। बेटी को बदलाव की शुरुआत बताया गया। देश की सांस्कृतिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोया। प्रतिभागियों ने सतयुग से लेकर कलयुग तक में हुए बदलावों को दिखाया।

इसमें कलयुग की वीभत्स रूप को दिखाया। वहीं मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध संबंधी भाव नृत्य को लोगों ने खूब सराहा। जब मंच पर भगवान राम ने रावण का संहार किया तो दर्शक खड़े होर तालियां बजाने लगे।

आज आम्रपाली दुबे संग झूमेंगे शहरवासी डांडिया उत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को शहरवासी भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे संग झूमेंगे। वे शहरवासियों के साथ डांडिया करेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत छह बजे से होगी। इसके लिए निःशुल्क पास की व्यवस्था की गई है। इसे दैनिक जागरण कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में शहर के आम से लेकर खास लोग तक शिरकत करेंगे।

