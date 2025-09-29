घर से निकलने से पहले ट्रैफिक रूट चार्ट का अवलोकन जरूर करें, दुर्गा पूजा को लेकर बदली व्यवस्था
मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर की कई सड़कें कल से वन-वे होंगी और कुछ रास्तों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। दशहरा में सुगम यातायात के लिए प्रशासन द्वारा तैयार रूट प्लान मंगलवार से लागू होगा जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Shardiya Navratri 2025: दुर्गा पूजा को लेकर 30 सितंबर से शहर की कई सड़के वन-वे हो जाएंगी। वहीं कई सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। दशहरा में सुगम यातायात को लेकर प्रशासन द्वारा तैयार किया गया रूट प्लान मंगलवार से लागू हो जाएगा। यह दो अक्टूबर तक लागू रहेगा।
दुर्गा पूजा के लिए बनाया गया रूट चार्ट
- पूर्व से जिन रास्तों पर एकतरफा (वन-वे-ट्रैफिक) नियम लागू है वहां यह नियम लागू रहेगा।
- महेशबाबू चौक से जूरनछपरा की ओर वाहन आएंगे, लेकिन कोई भी वाहन जूरनछपरा से महेशबाबू चौक की ओर नहीं जाएगा। उसी प्रकार समाहर्ता आवास मोड़ से इमलीचट्टी होते हुए माड़ीपुर पुल व महेशबाबू चौक की ओर वाहन जाएंगे, लेकिन कोई भी उस मार्ग से वापस नहीं आएगा।
- पानी टंकी (मिठनपुरा थाना अंतर्गत) के पास जो भी बैरिकेडिंग लगाई गई है वह अस्थाई है जो (खुलने/लगने वाली) है। उसी रास्ते वीआइपी व वरीय अधिकारी तथा आवश्यकता पड़ने पर दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल का आवागमन देवी मंदिर में होगा।
- हरिसमा चौक के पास बैरिकेडिंग व कोई भी सवारी मोटर साइकिल व रिक्शा आदि देवी मंदिर की ओर नहीं जाएंगे। सिर्फ पैदल ही देवी मंदिर की ओर आवागमन रहेगा।
- कल्याणी चौक से देवी मंदिर की ओर जाने वाली सवारियां बाइक/रिक्शा आदि छोटी कल्याणी अमर सिनेमा, मिठनपुरा, पानी टंकी चौक तक ही जाएंगे। जिला स्कूल में पार्किंग होगी और देवी मंदिर पैदल जाएंगे।
- मुखर्जी सेमिनरी स्कूल रोड के दक्षिण छोर (देवी मंदिर की ओर) बैरिकेडिंग लगी रहती है तथा उस ओर सवारी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। अति आवश्यक सेवा को छोड़कर।
- एलआइसी लेन को दक्षिण छोर (देवी मंदिर की ओर) बैरिकेडिंग लगी रहती है तथा उस ओर से सवारी गाड़ियों का आवागमन बंद रहेगा। एलआइसी लेन के उत्तर छोर (अमर सिनेमा रोड) पर भी अस्थायी बैरिकेडिंग लगी रहती है तथा उस ओर से सवारी गाड़ियों का परिचालन पूर्णत: बंद रहेगा।
- देवी मंदिर रोड से पूर्व गुरुद्वारा के सटे पूरब व पश्चिम तरफ बैरिकेडिंग लगी रहती है तथा उस ओर से सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा।
- देवी मंदिर रोड से पश्चिम विमेंस हास्टल रोड के पश्चिम तरफ बैरिकेडिंग लगी रहती है और उस ओर से सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा।
- देवी मंदिर रोड से पश्चिम तरफ स्थित रज्जू साह लेन उत्तरी छोर पर भी बैरिकेडिंग लगी रहेगी।
- केदारनाथ रोड से कल्याणी चौक की ओर जाने वाली गाड़ियों को कल्याणी व मोतीझील की ओर जा सकती हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी जवाहरलाल रोड से नहीं जाएगी। अति आवश्यक सेवा को छोड़कर।
- एलाईट होटल मोड़ से टावर की ओर जाने वाली गाड़ियों सूतापट्टी मुख्य बाजार होकर मस्जिद मोड़ के पास सरैयागंज टावर मेन रोड में निकलेगी।
- मस्जिद चौक से कोई भी सवारी सूतापट्टी/बैंक रोड में प्रवेश करेगी।
- जीरोमाइल से कोई भी वाहन अखाड़ाघाट की ओर नहीं जाएगा।
- अखाड़ाघाट रोड से पुल की तरफ सरैयागंज टावर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को तेजपाल चौक से सिकंदरपुर स्टेडियम, रानी सती मंदिर, करबला मोड़ होते हुए कचहरी के पास कंपनीबाग रोड में निकलेंगी।
- थाना चौक से होकर कोई भी सवारी गाड़ी या बाइक कल्याणी चौक की ओर नहीं जाएगी। थाना चौक से तिलक मैदान होते हुए जवाहरलाल रोड होकर कल्याणी की ओर जाएगी।
- अघोरिया बाजार से हरिसभा जाने वाली सवारी गाड़ियों को आमगोला रेलवे पुल होकर हरिसभा चौक से बाएं होकर दिवान रोड, मस्जिद मोड़ होकर कल्याणी चौक की ओर जाएंगी। किसी भी परिस्थिति में सवारी गाड़ियां हरिसभा चौक से आगे नहीं जाएंगी।
- गोला दुर्गा स्थान के पंकज मार्केट की ओर से जाने वाली गाड़ियों को पंकज मार्केट के सामने दक्षिण तरफ न्यू मार्केट आदर्श विद्या मंदिर की ओर मोड़ दिया जाएगा। वे उत्तर बिहार चेम्बर आफ कामर्स के पास से जवाहरलाल रोड में निकलेंगी। पंकज मार्केट से टावर की ओर कोई भी सवारी नहीं जा सकती है, लेकिन टावर से पंकज मार्केट की ओर जा सकती है।
- मूर्ति विसर्जन के दिन अखाड़ाघाट पुल के उत्तरी ओर से यातायात नियंत्रण के लिए जीरोमाइल की ओर से अखाड़ापुल की तरफ सभी गाड़ियों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा।
- इमलीचट्टी सरकारी बस पड़ाव से खुलने वाली बसों को माड़ीपुर होते हुए गोबरसही रेलवे गुमटी होते हुए एनएच पर निकलने की अनुमति, मगर कोई भी बस गोबरसही से माड़ीपुर इमलीचट्टी बस पड़ाव नहीं आएगी। उन सभी बसों को गोबरसही चौक से भगवानपुर, बैरिया गोलंबर, ब्रह्मपुरा, महेशबाबू चौक, जूरन छपरा, समाहर्ता आवास मोड़ से सरकारी बस पड़ाव जाएगी।
- पुरानी बाजार नाका से गोला रोड दुर्गा मंदिर की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। (अति आवश्यक सेवा को छोड़कर) वैकल्पिक रास्ता पुरानी बाजार नाका से बाएं तरफ मुड़कर प्रभात सिनेमा मोड़ से होकर, छाता बाजार चौक की ओर आएंगे।
- कृष्णा टाकीज के सामने दक्षिण गोला बांधा रोड से गोला रोड पेट्रोल पंप की ओर सभी प्रकार के वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- कच्ची पक्की चौक, रामदयालु रेलवे गुमटी, गोबर सही चौक, पावर हाउस चौक, बैरिया गोलंबर, जीरोमाइल, पक्की सराय चौक, मिठनपुरा चौक, देवी मंदिर से हरिसभा चौक तक, अखाड़ाघाट उत्तरी भाग में बैरिकेडिंग।
- रामदयालु गुमटी के आगे कट अघोरिया बाजार मोड़ के पहले से दो चक्का व चार चक्का वाहन कलमबाग की तरफ जाएंगे।
- बैरिया बस स्टैंड से खुलने वाली बस जो दरभंगा, मधुबनी जाती है, वे सभी जीरोमाइल अहियापुर चौक होते हुए जाएंगी और सीतामढ़ी जो बस जाती है, वे सभी जीरोमाइल मेडिकल ओवरब्रिज होते हुए जाएंगी, लेकिन उक्त जिले से आने वाली कोई भी बस जीरोमाइल से नहीं आएगी। सभी बस सुधा मोड़ चांदनी चौक बैरिया गोलंबर होते हुए बैरिया बस स्टैंड आएंगी।
यहां बने हैं पार्किंग स्थल
- खुदीराम बोस स्टेडियम कंपनीबाग
- एलएस कालेज मुजफ्फरपुर
- जिला स्कूल मुजफ्फरपुर
- महिला शिल्प कला भवन, बनारस चौक
- आरडीएस कालेज
- बीबी कालेजिएट
- डीएन हाईस्कूल
