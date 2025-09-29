घर से निकलने से पहले ट्रैफिक रूट चार्ट का अवलोकन जरूर करें, दुर्गा पूजा को लेकर बदली व्यवस्था

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Shardiya Navratri 2025: दुर्गा पूजा को लेकर 30 सितंबर से शहर की कई सड़के वन-वे हो जाएंगी। वहीं कई सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। दशहरा में सुगम यातायात को लेकर प्रशासन द्वारा तैयार किया गया रूट प्लान मंगलवार से लागू हो जाएगा। यह दो अक्टूबर तक लागू रहेगा।