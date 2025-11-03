Railway News: नारायणपुर अनंत स्टेशन एरिया में बनेंगी दो वाशिंग पिट, जंक्शन का घटेगा बोझ

दोनों वाशिंग पिटों की 650 मीटर की होगी लंबाई

1-रुट संख्या 9, 10 एवं 11, जो वर्तमान में एग्जामिनेशन लाइन के रूप में विद्यमान हैं, को हटाकर 16 मीटर की चौड़ाई में लगभग 650 मीटर लंबाई की दो वाशिंग पिट लाइन का निर्माण किया जाएगा।

2--वर्तमान पथ संख्या 12 एवं 13 को विस्तारित कर, पथ संख्या 14 को प्रभावित किए बिना, लगभग 200-200 मीटर लंबाई की दो सिक लाइन विकसित किया जाएगा। पथ संख्या 14 को सीधा करने पर इसकी लंबाई लगभग 350 मीटर से अधिक बढ़ाई जाएगी।

3--इस पर आइसीएफ एवं एलएचबी के सारे कोच को वाशिंग पिट लाइन पर लाने के लिए मुजफ्फरपुर साइड तथा सिलौत साइड से गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान के लिए ट्रैफिक फिट सर्टिफिकेट लिया जाएगा।

4--पथ संख्या 12 एवं 13, जो वर्तमान में टीएक्सआर सिक लाइन के रूप में उपयोग में हैं, को काेचिंग ट्रेन के लिए फिट किया जाएगा।

5--एसी कोचों को ध्यान में रख कर सिक लाइन की व्यवस्था उपयुक्त रूप से करना होगा।

6--वाशिंग पिट लाइन निर्माण के दौरान मौजूदा ट्रैक को हटाने एवं नई लाइन सेट करने की प्रक्रिया में संबंधित प्वाइंट्स और क्रासिंग को समायोजित किया जाएगा।

7--वाशिंग पिट लाइन एवं सिक लाइन से उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी

8--ट्रैक पुनर्संयोजन एवं समायोजन के कारण संबंधित आरई मास्ट्स का स्थानांतरण भी किया जाएगा।

9. वाशिंग पिट एरिया में लाइटिंग की संपूर्ण व्यवस्था करना होगा।

10.--प्रस्तावित कार्यों के उपरांत पथ संख्या 08 एकमात्र स्टैबलिंग लाइन के रूप में उपलब्ध रहेगा।

11--वर्तमान ट्रैक की माप एवं स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया गया है।

12--इस कार्य की तकनीकी समीक्षा एवं सुझाव हेतु निम्न पर्यवेक्षकों की एक समिति गठित की जाएगी।