Railway News: नारायणपुर अनंत स्टेशन एरिया में बनेंगी दो वाशिंग पिट, जंक्शन का घटेगा बोझ
मुजफ्फरपुर के नारायणपुर अनंत स्टेशन पर दो वाशिंग पिट बनेंगे। इंजीनियरिंग विभाग ने सर्वे कर रिपोर्ट भेजी है, जिससे ट्रेनों की धुलाई आसान होगी। मुजफ्फरपुर स्टेशन से वाशिंग पिट हटाकर तीन नए प्लेटफॉर्म बनेंगे, जिससे यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन बनेगा। भविष्य में 11-12 प्लेटफॉर्म होंगे और अन्य प्रदेशों के लिए भी गाड़ियां चलेंगी।
गोपाल तिवारी, मुजफ्फरपुर। नारायणपुर अनंत स्टेशन एरिया में फिलहाल दो वाशिंग पिट बनाने की योजना तैयार की गई है। मालगोदाम और वैगन डिपो के बीच वाले पैसेज में दो वाशिंग पिट का जगह चिंह्नित किया गया है।
इंजीनियरिंग, परिचालन, सिग्नल विभाग के रेल अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सर्व कर रिपोर्ट समस्तीपुर मंडल प्रबंधक को भेजा है। वहां से फिर अप्रूवल के लिए पूर्व मध्य रेल के माध्यम से रेलवे बोर्ड जाएगा। फिर वहां से आदेश आने के बाद बनाने के की प्रक्रिया के लिए ई-टेंडर अवार्ड होगा।
नारायणपुर अनंत में दो वाशिंग पिट बनने से ट्रेनों की धुलाई करने में सहूलियत के साथ परिचालन पर भी असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद मुजफ्फरपुर से दोनों वाशिंग पिट को तोड़ कर हटा दिया जाएगा, उस जगह पर तीन और नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा।
इससे मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन होने का गौरव प्राप्त करेगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन के चार-पांच नंबर प्लेटफॉर्म के दक्षिण तरफ आगे दोनों वाशिंग पिट स्टेशन का सौदर्य बिगाड़ रहा है। वहां से दोनों वाशिंग पिट हट जाएगा तो प्लेटफॉर्म की चौड़ाई बढ़ जाएगा।
आने वाले समय में आठ प्लेटफॉर्म से बढ़कर 11 से लेकर 12 प्लेटफॉर्म का स्टेशन हो जाएगा। इसके बाद यहां से राजधानी सहित और भी महत्वपूर्ण प्रदेशों के लिए गाड़ियां खुलेगी। इसके लिए 12 बिंदुओं पर सुझाव भेगा गया है।
दोनों वाशिंग पिटों की 650 मीटर की होगी लंबाई
1-रुट संख्या 9, 10 एवं 11, जो वर्तमान में एग्जामिनेशन लाइन के रूप में विद्यमान हैं, को हटाकर 16 मीटर की चौड़ाई में लगभग 650 मीटर लंबाई की दो वाशिंग पिट लाइन का निर्माण किया जाएगा।
2--वर्तमान पथ संख्या 12 एवं 13 को विस्तारित कर, पथ संख्या 14 को प्रभावित किए बिना, लगभग 200-200 मीटर लंबाई की दो सिक लाइन विकसित किया जाएगा। पथ संख्या 14 को सीधा करने पर इसकी लंबाई लगभग 350 मीटर से अधिक बढ़ाई जाएगी।
3--इस पर आइसीएफ एवं एलएचबी के सारे कोच को वाशिंग पिट लाइन पर लाने के लिए मुजफ्फरपुर साइड तथा सिलौत साइड से गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान के लिए ट्रैफिक फिट सर्टिफिकेट लिया जाएगा।
4--पथ संख्या 12 एवं 13, जो वर्तमान में टीएक्सआर सिक लाइन के रूप में उपयोग में हैं, को काेचिंग ट्रेन के लिए फिट किया जाएगा।
5--एसी कोचों को ध्यान में रख कर सिक लाइन की व्यवस्था उपयुक्त रूप से करना होगा।
6--वाशिंग पिट लाइन निर्माण के दौरान मौजूदा ट्रैक को हटाने एवं नई लाइन सेट करने की प्रक्रिया में संबंधित प्वाइंट्स और क्रासिंग को समायोजित किया जाएगा।
7--वाशिंग पिट लाइन एवं सिक लाइन से उचित जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी
8--ट्रैक पुनर्संयोजन एवं समायोजन के कारण संबंधित आरई मास्ट्स का स्थानांतरण भी किया जाएगा।
9. वाशिंग पिट एरिया में लाइटिंग की संपूर्ण व्यवस्था करना होगा।
10.--प्रस्तावित कार्यों के उपरांत पथ संख्या 08 एकमात्र स्टैबलिंग लाइन के रूप में उपलब्ध रहेगा।
11--वर्तमान ट्रैक की माप एवं स्थिति का मानचित्र भी संलग्न किया गया है।
12--इस कार्य की तकनीकी समीक्षा एवं सुझाव हेतु निम्न पर्यवेक्षकों की एक समिति गठित की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।