मुजफ्फरपुर में आज का मौसम: तापमान में उतार-चढ़ाव और कोहरे की चेतावनी
Muzaffarpur weather forecast: जिला और आसपास के क्षेत्रों के तापमान में लगातार कमी हो रही है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम विभाग की पूर्वानुमान रिपोर्ट में भी इसी ट्रेंड के कायम रहने की भविष्यवाणी की गई है। बुधवार को सुबह की शुरुआत कोहरे से होगी। थोड़े बहुत अंतर के साथ पूरे उत्तर बिहार में यही स्थिति रहने वाली है।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Weather update Muzaffarpur: पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात का प्रभाव अब अपने यहां भी देखने को मिल रहा है। दिन और रात दोनों के तापमान में कमी का जो ट्रेंड शुरू हुआ है वह आगे भी जारी रहने का पूर्वानुमान है।
डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमार रिपोर्ट के अनुसार बुधवार की सुबह में एक-दो स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। दिन में आसमान साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है।
आज का मौसम
- ताज़ा स्थितिः सुबह के समय मौसम साफ़ और शुद्ध रहेगा, तापमान करीब 20°C।
- दिन में धूप निकलेगी और मौसम खुला रहने की संभावना है। तापमान लगभग 25-27°C तक पहुँच सकता है।
- शाम के बाद फिर से तापमान गिरना शुरू होगा और रात में करीब 12-15°C तक चला जाएगा।
- देर रात तापमान धीरे-धीरे गिरकर लगभग 12°C तक पहुंच सकता है।
आज के लिए सुझाव
- सुबह-सुबह बाहर निकलने वाले लोगों को हल्की ठंड महसूस हो सकती है। इसलिए सिर पर टोपी या स्कार्फ़ पहनना ठीक रहेगा।
- दिन में धूप निकलने पर सनस्क्रीन या धूप से बचने वाले चश्मे का उपयोग लाभदायक होगा। खासकर वैसे लोग जो अधिक समय तक खुले में काम करते हैं।
- शाम तक आते-आते तापमान गिरने लगेगा। इसलिए गर्म कपड़े पहले से रख लें।
- यदि बाहर-काम या स्कूल-कॉलेज जाना हो तो सुबह जल्दी निकलें और दिन का पूरा फायदा उठाएं। शाम तक घर आ जाएं तो बेहतर है।
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/R9dlvKVUVj— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) November 25, 2025
