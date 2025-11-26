मुजफ्फरपुर में आज का मौसम: तापमान में उतार-चढ़ाव और कोहरे की चेतावनी

Muzaffarpur weather forecast: जिला और आसपास के क्षेत्रों के तापमान में लगातार कमी हो रही है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम विभाग की पूर्वानुमान रिपोर्ट में भी इसी ट्रेंड के कायम रहने की भविष्यवाणी की गई है। बुधवार को सुबह की शुरुआत कोहरे से होगी। थोड़े बहुत अंतर के साथ पूरे उत्तर बिहार में यही स्थिति रहने वाली है।

Muzaffarpur temperature today: सुबह के समय कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने से परेशानी हो सकती है। फाइल फोटो