    क्या मुजफ्फरपुर-हावड़ा के बीच चलेगी वंदे भारत? DRUCC की मीटिंग में DRM को मिला ज्ञापन

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:39 PM (IST)

    समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में डीआरयूसीसी की बैठक में मुजफ्फरपुर-हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग उठी। मुजफ्फरपुर के सदस्यों ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपकर कई ट्रेनों के विस्तार का अनुरोध किया, जिसमें संघमित्रा एक्सप्रेस और पाटलिपुत्रा-एलटीटी जैसी ट्रेनें शामिल हैं। डीआरएम ने यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में बुधवार को मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की वर्ष 2025 की दूसरी बैठक सम्पन्न हुई। इसकी अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्र ने की। संचालन सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति ने किया।

    इस बैठक में मंडल के क्षेत्राधिकार के कुल 19 सदस्यगणों ने भाग लिया। इसमें मुजफ्फरपुर से भी दो सदस्यों ने हिस्सा लिया।

    उन्होंने मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य ट्रेनों को चलाने के लिए ज्ञापन सौंपा। डीआरएम ने यात्रियों की सुविधा को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता रखने की बात कही। बैठक के दौरान डीआरयूसीसी की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला।

    एडीआरएम सन्नी सिन्हा, वरीय मंडल इंजीनियर (स) संजय कुमार, वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी विवेक कुमार, वरीय मंडल वित्त प्रबंधक गणनाथ झा, वरीय मंडल यांत्रिक इंजीनियर दुर्गेश कुमार तथा मंडल सुरक्षा आयुक्त आशीष कुमार सहित सभी शाखा अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

    मुजफ्फरपुर से शामिल हुए दो सदस्यों में जयप्रकाश अग्रवाल और अमृत ककरानिया ने डीआरएम को ज्ञापन सौंप मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए वंदे भारत के साथ एक फर्स्ट एसी वाले सुपरफास्ट ट्रेन, 12295/96 संघमित्रा को मुजफ्फरपुर तक विस्तार, मुजफ्फरपुर-गया इंटरसिटी की सुविधा।

    12141/42 पाटलिपुत्रा-एलटीटी का विस्तार मुजफ्फरपुर तक किया जाए। पटना-रांची वंदे भारत, पटना से हावड़ा जनशताब्दी का भी मुजफ्फरपुर तक विस्तारित किया जाए। इसके अलावा अन्य कई ट्रेनें शामिल हैं।