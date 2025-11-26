सोना-चांदी हुआ और महंगा, मुजफ्फरपुर में तेजी का क्रम जारी
Muzaffarpur Gold Price Today: मुजफ्फरपुर में सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। 22 और 24 कैरेट सोने के साथ ही साथ चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिल रहा है। बुधवार को आभूषण बाजार तेजी के साथ ही खुला। अंतरराष्ट्रीय कारक और शादी-विवाह के सीजन में मांग बढ़ने की वजह से कीमत में उछाल दिख रहा है।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Gold price today in Bihar: कुछ दिनों तक दोनों प्रमुख धातुओं की कीमत एक रेंज में रहने के बाद अब फिर से उसके बढ़ने का ट्रेंड शुरू हो गया है। बुधवार को भी कुछ इसी तरह का क्रम दिख रहा है।
सोने का ताजा भाव (Muzaffarpur Today)
- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,24,690 रुपये
- 22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,18,750 रुपये
चांदी का आज का रेट
- चांदी (1 किग्रा): 1,76,000 रुपये
- चांदी (10 ग्राम): ₹1,760 रुपये
800 की वृद्धि
प्रमुख वेबसाइट बैंक बाजार की रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर में बुधवार को सोना और चांदी दोनों की कीमत में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम ₹800 की वृद्धि हुई है। 25 नवंबर 2025 को इसकी कीमत ₹प्रति 10 ग्राम 1,17,950 रुपये थी जो बढ़कर 1,18,750 रुपये हो गई।
इसी तरह से 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 25 नवंबर 2025 को 1,23,850 रुपये थी। जो बुधवार को बढ़कर 1,24,690 रुपये हो गई। यानी 840 रुपये महंगा हो गया।
चांदी 2000 रुपये महंगी
चांदी की रेट की बात करते हैं। इसकी कीमत में भी उछाल दिख रहा है। 25 नवंबर 2025 को प्रति 1 किग्रा चांद की कीमत 1,74,000 रुपये थी। 26 नवंबर को यह बढ़कर 1,76,000 रुपये हो गई। यानी पूरे 2000 रुपये की बढ़त देखने को मिल रही है।
अंतरराष्ट्रीय कारकों का प्रभाव
अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का प्रभाव स्थानीय बाजार में भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ डॉलर की कीमत में उतार-चढ़ाव का असर भी इन दोनों प्रमुख धातुओं की मांग पर दिख रहा है।
महंगे हो रहे आभूषण
इस बारे में मुजफ्फरपुर के सराफा कारोबारी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना मजबूत हो रहा है। इसकी वजह से यहां के खुदरा बाजार पर प्रभाव दिख रहा है। शादी विवाह के सीजन में आभूषण की कीमत लगातार बढ़ रही है।
औद्योगिक मांग बढ़ने का प्रभाव
चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी के पीछे भी इसी तरह के कारक काम कर रहे हैं। एक ओर ट्रेडर्स इसमें अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर औद्योगिक मांग में तेजी होने की वजह से इसमें उछाल दिख रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।