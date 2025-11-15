Muzaffarpur Barauni Four Lane: मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन का दिसंबर में जारी होगा टेंडर, तैयारी तेज
मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन सड़क निर्माण के लिए टेंडर दिसंबर में जारी होगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और किसानों को मुआवजा जल्द दिया जाएगा। यह फोरलेन मुजफ्फरपुर और बरौनी के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा और व्यापार को बढ़ावा देगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बहुप्रतिक्षित मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी। दिसंबर में इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा और इसे फाइनल होने में करीब एक माह का समय लगेगा। यानी अगले वर्ष फरवरी से संभावना है कि निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
एनएचएआई ने इसका प्राक्कलन तैयार कर लिया है। इस फोरलेन के निर्माण पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। अब इस परियोजना में रामदयालु आरओबी का निर्माण भी जुड़ गया है। इसे लेकर शुक्रवार को एनएचएआई और रेलवे के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सर्वे किया था।
आरओबी का डिजाइन फाइनल किया जा रहा है। इसके बाद इसे रेलवे को भेजा जाएगा। एनओसी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक आशुतोष सिन्हा ने बताया कि जो भी डिजाइन या एनओसी का कार्य है, उसे तेजी से किया जा रहा है, ताकि दिसंबर में टेंडर जारी कर दिया जाए। हालांकि, इस परियोजना में आरओबी के जुड़ने से लागत बढ़ जाएगी।
विदित हो कि पूर्व में पुल निर्माण विभाग ने एक अरब 87 करोड़ रुपये में इसके निर्माण का प्राक्कलन तैयार किया था और टेंडर भी कर दिया, लेकिन एनएचएआई से एनओसी नहीं मिला, क्योंकि मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन के निर्माण को लेकर पहले से एनएचएआई कार्य कर रहा था।
अगर एनओसी पुल निर्माण निगम को दिया जाता तो फिर एनएचएआई को डिजाइन समेत डीपीआर में भी बदलाव करना पड़ता। इसलिए एनएचएआई ने स्वयं इस आरओबी को बनाने का निर्णय लिया।
मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर एनएच से होगी कनेक्टिविटी:
मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन परियोजना में ही इसे जोड़कर रिंग आरओबी का निर्माण किया जाएगा, ताकि मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर एनएच-28 से इसे कनेक्ट किया जा सके।
इसके अलावा रामदयालु-भगवानपुर, मुजफ्फरपुर-हाजीपुर और रामदयालु-भगवानपुर एनएच से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। समपार फाटक को बंद कर दिया जाएगा। रिंग आरओबी से ही आवागमन भिखनपुरा और आसपास के मोहल्ले के लोग करेंगे।
