Muzaffarpur Barauni Four Lane: मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन का दिसंबर में जारी होगा टेंडर, तैयारी तेज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बहुप्रतिक्षित मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी। दिसंबर में इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा और इसे फाइनल होने में करीब एक माह का समय लगेगा। यानी अगले वर्ष फरवरी से संभावना है कि निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

एनएचएआई ने इसका प्राक्कलन तैयार कर लिया है। इस फोरलेन के निर्माण पर करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। अब इस परियोजना में रामदयालु आरओबी का निर्माण भी जुड़ गया है। इसे लेकर शुक्रवार को एनएचएआई और रेलवे के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सर्वे किया था।

आरओबी का डिजाइन फाइनल किया जा रहा है। इसके बाद इसे रेलवे को भेजा जाएगा। एनओसी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एनएचएआई के परियोजना निदेशक आशुतोष सिन्हा ने बताया कि जो भी डिजाइन या एनओसी का कार्य है, उसे तेजी से किया जा रहा है, ताकि दिसंबर में टेंडर जारी कर दिया जाए। हालांकि, इस परियोजना में आरओबी के जुड़ने से लागत बढ़ जाएगी।

विदित हो कि पूर्व में पुल निर्माण विभाग ने एक अरब 87 करोड़ रुपये में इसके निर्माण का प्राक्कलन तैयार किया था और टेंडर भी कर दिया, लेकिन एनएचएआई से एनओसी नहीं मिला, क्योंकि मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन के निर्माण को लेकर पहले से एनएचएआई कार्य कर रहा था।