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मुजफ्फरपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने आरोपित के घर में लगाई आग

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Singh
Published: Sun, 18 Oct 2026 10:44 AM (IST)

मुजफ्फरपुर में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में आग लगा दी, जिससे अफरातफरी मच गई।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. मुजफ्फरपुर में 20 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या

  2. आरोपी के घर में आक्रोशित भीड़ ने लगाई आग

  3. घटना के बाद महम्मदपुर खाजे में तनाव का माहौल

जागरण संवाददाता मुजफ्फरपुर। एक युवक की हत्या के बाद इलाके में आक्रोश भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने आरोपित के घर को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद करजा थाना क्षेत्र के महम्मदपुर खाजे में तनाव का माहौल बन गया।

मिली जानकारी के अनुसार, महम्मदपुर खाजे में 20 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। युवक की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने हत्या के आरोपित के घर में आग लगा दी। घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई।

हत्या के पीछे की वजह क्या थी, युवक पर हमला किन परिस्थितियों में हुआ इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई और मामले की जांच महत्वपूर्ण हो गई है।

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