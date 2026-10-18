मुजफ्फरपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने आरोपित के घर में लगाई आग

जागरण संवाददाता मुजफ्फरपुर। एक युवक की हत्या के बाद इलाके में आक्रोश भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने आरोपित के घर को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद करजा थाना क्षेत्र के महम्मदपुर खाजे में तनाव का माहौल बन गया।

मिली जानकारी के अनुसार, महम्मदपुर खाजे में 20 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। युवक की मौत की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने हत्या के आरोपित के घर में आग लगा दी। घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई।