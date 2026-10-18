West Champaran : एक दिन पहले फोन पर बताई थी दर्दभरी दास्तां, अगले दिन बिस्तर पर मिला विवाहिता का शव

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक नुनिया पट्टी में शनिवार की शाम एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान नुनिया पट्टी निवासी अनिल कुमार की पत्नी नेहा कुमारी (28) के रूप में हुई है।

सूचना मिलने पर पहुंचे मायके वालों को उसका शव कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला। मायके वालों के अनुसार, उस समय ससुराल के सभी सदस्य घर से फरार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है।

मृतका के पिता मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के लोहारपट्टी निवासी मोतीलाल प्रसाद ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही नेहा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसके पति अनिल कुमार द्वारा बुलेट बाइक की मांग की जा रही थी।

मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। पिता ने कहा कि इस मामले में पहले पंचायत भी हुई थी, लेकिन प्रताड़ना बंद नहीं हुई। घटना से एक दिन पहले नेहा ने फोन कर उन्हें बताया था कि दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट की गई है और उसे परेशान किया जा रहा है।