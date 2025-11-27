9 डिग्री पहुंचा तापमान, जिला और आसपास के क्षेत्र में कड़ाके की ठंड के संकेत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Muzaffarpur forecast report:पूर्व के अनुमान के अनुसार ही दिसंबर करीब आते ही ठंड सताने लगी है। रात का तापमान कम होकर 9 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। गुरुवार की सुबह भी ठंड बहुत अधिक है। कुहासा की वजह से दृश्यता भी कम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तापमान में उतार- चढ़ाव के बीच रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रात का तापमान नौ डिग्री रिकार्ड किया गया है। वहीं बुधवार का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सिसयस तक पहुंचा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4.5 डिग्री कम है।

मौसम विभाग की माने तो आने वाले तीन से चार दिनों में यही स्थिति बनी रह सकती है। इस बीच अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।