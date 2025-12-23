मुजफ्फरपुर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन ठप, 2017 की महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटकी, एजेंसियां गायब
मुजफ्फरपुर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन सेवा ठप हो गई है, जिससे 2017 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटक गई है। शहर में कचरा प्रबंधन के ल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए 2017 में स्वच्छ, स्वस्थ एवं समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत नगर निगम ने की थी। इसके तहत लोगों के घरों से कचरा लेने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान की शुरुआत की गई थी।
दो साल के अंदर शहर के सभी वार्डों में इसे सफल बनाना था। यह योजना अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। निगम की उदासीनता से बीच रास्ते में भटक गई। वहीं, जिन वार्डों में इस योजना के तहत घर-घर से कचरा कलेक्शन होता था अब वह बंद हो चुका है।
आज भी लोग निगम की गाड़ी के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनका इंतजार समाप्त नहीं हो पाया। नगर सरकार व निगम प्रशासन से इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इससे शहर के सभी इलाकों में यह लागू नहीं हो पाया। यदि इस अभियान को ठीक से लागू किया जाए तो अपना शहर चमकेगा।
योजना में शामिल एजेंसियां बीच रास्ते से हो गईं गायब
शहर के सभी वार्डों से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन में निगम विफल रहा। योजना शुरू होने के एक साल बाद ही इसे दो साल में शत-प्रतिशत सफल बनाने का दावा करने वाली संस्था, सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) व इंडियन टोबैको कंपनी (आइटीसी) बीच रास्ते से गायब हो गईं। योजना के तहत शहर के सभी वार्डों में 80 हजार डस्टबिन बांटे गए।
40 हजार परिवारों को दो-दो, हरे व नीले रंग का डस्टबीन दिया गया। एक में गीला व दूसरे में सूखा कचरा जमा करने के लिए शहरवासियों को प्रेरित किया गया। लोगों ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, लेकिन निगमकर्मी लोगों के घरों से अलग-अलग किए गए कचरे का कलेक्शन नहीं कर पाए। बचे 20 हजार परिवारों को निगम डस्टबिन नहीं उपलब्ध करा पाया।
किसी भी समस्या का हो त्वरित निष्पादन
आनंद नगर निवासी कुमार पुरेंद्र ने कहा कि शहर को चमकाना है तो किसी भी समस्या का त्वरित निष्पादन होना चाहिए। गोबरसही- डुमरी मार्ग की दुर्दशा से जनता त्रस्त है। मुख्य मार्ग पर पूरे वर्ष नाले का पानी भरा रहता है। इससे आवाजाही में कठिनाई होती है। जलजमाव से अब सड़क पर गड्ढे भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ गया है। इस समस्या से लोगों को राहत मिले इसके लिए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सड़क व नाला निर्माण में समय लग रहा इसलिए तत्काल उसकी मरम्मत की जानी चाहिए।
मुजफ्फरपुर को चमकाना है अभियान चलाकर दैनिक जागरण शहर की समस्याओं को उठा रहा ताकि संबंधित विभाग तक इसे पहुंचाया जा सके। यदि आप भी दैनिक जागरण के इस अभियान में शामिल होना चाहते है तो वैसी समस्याएं जिनको दूर किया जाए तो शहर चमक जाएगा, साझा करे। दैनिक जारगण आपके सुझाव को प्रकाशित करेगा।
लोगों को जगा कर निगम स्वयं सो गया। निगम के सफाईकर्मी लोगों के घरों से कूड़ा लेने ही नहीं आए। इससे योजना सफल नहीं हो सकी। योजना सफल होती तो शहर चकाचक हो जाता। -धीरज कुमार
मानव संसाधन एवं उपकरणों का बेहतर प्रयोग करने में निगम के अधिकारी सफल नहीं हुए। सिर्फ यदि डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की योजना को पूरे शहर में लागू कर दिया जाए तो मुजफ्फरपुर चकाचक हो जाएगा। -राजेश कुमार आर्य
शहर को कचरा मुक्त करने के लिए सिटीज - 2.0 योजना के तहत काम चल रहा है। शहर के गई गली-मोहल्लों में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। बोर्ड की बैठक में इसे शहर के सभी वार्डों में लागू करने का काम अधिकारियों को दिया था। इसकी समीक्षा कर तेजी से काम हो इसके लिए अधिकारियों से बात करूंगी। -निर्मला देवी, महापौर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।