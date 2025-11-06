मुजफ्फरपुर में मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 18 हजार जवानों की तैनाती

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव को भयमुक्त, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर जिला पुलिस के पदाधिकारी के साथ अर्द्धसैनिक बलों की जवानों की तैनाती की गई है।

हर गतिविधि पर थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों की नजर रहेगी। बता दें कि मतदान को लेकर अर्द्धसैनिक बलों के 130 से अधिक कंपनियां की यहां तैनाती की गई है। गुजरात पुलिस की भी चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्ति की गई है।

इस तरह से 18 हजार से अधिक पुलिस पदाधिकारियों की सुरक्षा घेरे में शांतिपूर्ण मतदान कराया जाएगा। बता दें कि अर्द्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तो पहले से विभिन्न इलाकों में तैनात थी। शेष को भी विभिन्न इलाकों में तैनात कर दी गई है।

संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लाेगों की धरपकड़ को लेकर अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के साथ जिला पुलिस की ओर से हर दिन संयुक्त आपरेशन चलाया जा रहा था। बताते चले कि पिछले दिनों अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी।

इसमें शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए रणनीति तैयार की गई थी। इसके तहत संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों व चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की आशंका के मद्देनजर ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा रही है।