मतदाता सूची से हटेंगी धुंधली और मानवरहित तस्वीरें, गड़बड़ी सुधारने का अभियान शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। निर्वाचक सूची से मतदाताओं की धुंधली व मानवरहित तस्वीरें हटाई जाएंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया है। उन्होंने जिला स्तर पर निर्वाचन सूची से ऐसी तस्वीरों व त्रुटियों को हटाने के लिए बैठक कर सत्यापन कार्य शुरू कराने को कहा है। इसपर बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर भी निर्देशित किया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को सत्यापन कार्य शुरू करने को कहा है। बताया कि 13 जनवरी तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें वैसे भी मामले हैं जिसमें पिता के नाम की जगह पति का नाम हो या पति के नाम की जगह पिता का नाम हो तो सत्यापन कर इसे दुरुस्त किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ डेमोग्राफिक सिमिलर इंट्री (डीएसई) को लेकर भी अभियान चलेगा। इसमें वैसे मतदाता जिनके नाम व पिता के नाम एक समान हो, उसका भी सत्यापन कर दुरुस्त किया जाएगा। बताया कि विधानसभावार ईआरओ नेट से आयोग की ओर से डीएसई को लेकर आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है। इसमें सत्यापन को लेकर तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रथम विधानसभा अंतर्गत, दूसरी विधानसभा से बाहर व तीसरी राज्य के भीतर विधानसभा क्षेत्र में है। इसका भी सत्यापन होगा। इसके बाद बीएलओ एप के माध्यम से फार्म भरकर अपलोड करेंगे ताकि इसमें सुधार किया जा सके। लंबित फार्म का भी शीघ्र करें निष्पादन : चुनाव आयोग की ओर से फार्म छह, सात व आठ के तहत प्राप्त आवेदनों का भी शीघ्र निष्पादन करने को कहा गया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर में फार्म छह 273, फार्म सात 22 व फार्म आठ के 115 आवेदन लंबित हैं।

बताया गया कि फार्म छह यानी नाम जोड़ने के दो लाख 32 हजार 764 आवेदनों में से 31 हजार 166, फार्म सात यानी नाम हटाने के 38,320 में से 5,398 और फार्म आठ यानी नाम सुधार के 89,721 में से 9,709 आवेदनों को त्रुटियों के कारण अस्वीकृत किया गया है।