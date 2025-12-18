Language
    मतदाता सूची से हटेंगी धुंधली और मानवरहित तस्वीरें, गड़बड़ी सुधारने का अभियान शुरू

    By Babul Deep Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:30 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत मतदाता सूची से धुंधली और मानवरहित तस्वीरों को हटाया जाएगा। चुनाव आ ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। निर्वाचक सूची से मतदाताओं की धुंधली व मानवरहित तस्वीरें हटाई जाएंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इससे अवगत कराया है।

    उन्होंने जिला स्तर पर निर्वाचन सूची से ऐसी तस्वीरों व त्रुटियों को हटाने के लिए बैठक कर सत्यापन कार्य शुरू कराने को कहा है। इसपर बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर भी निर्देशित किया गया।

    उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को सत्यापन कार्य शुरू करने को कहा है। बताया कि 13 जनवरी तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें वैसे भी मामले हैं जिसमें पिता के नाम की जगह पति का नाम हो या पति के नाम की जगह पिता का नाम हो तो सत्यापन कर इसे दुरुस्त किया जाएगा।

    इसके साथ डेमोग्राफिक सिमिलर इंट्री (डीएसई) को लेकर भी अभियान चलेगा। इसमें वैसे मतदाता जिनके नाम व पिता के नाम एक समान हो, उसका भी सत्यापन कर दुरुस्त किया जाएगा।

    बताया कि विधानसभावार ईआरओ नेट से आयोग की ओर से डीएसई को लेकर आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है। इसमें सत्यापन को लेकर तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

    प्रथम विधानसभा अंतर्गत, दूसरी विधानसभा से बाहर व तीसरी राज्य के भीतर विधानसभा क्षेत्र में है। इसका भी सत्यापन होगा। इसके बाद बीएलओ एप के माध्यम से फार्म भरकर अपलोड करेंगे ताकि इसमें सुधार किया जा सके।

    लंबित फार्म का भी शीघ्र करें निष्पादन : चुनाव आयोग की ओर से फार्म छह, सात व आठ के तहत प्राप्त आवेदनों का भी शीघ्र निष्पादन करने को कहा गया है। इसके तहत मुजफ्फरपुर में फार्म छह 273, फार्म सात 22 व फार्म आठ के 115 आवेदन लंबित हैं।

    बताया गया कि फार्म छह यानी नाम जोड़ने के दो लाख 32 हजार 764 आवेदनों में से 31 हजार 166, फार्म सात यानी नाम हटाने के 38,320 में से 5,398 और फार्म आठ यानी नाम सुधार के 89,721 में से 9,709 आवेदनों को त्रुटियों के कारण अस्वीकृत किया गया है।

    डीएसई के तहत इतने मामलों का होगा सत्यापन

    विधानसभा क्षेत्र विधानसभा अंतर्गत विधानसभा से बाहर राज्य के अंदर
    गायघाट 434 336 20,957
    औराई 351 429 15,575
    मीनापुर 512 476 22,803
    बोचहां 206 388 21,339
    सकरा 300 253 21,472
    कुढ़नी 340 255 24,240
    मुजफ्फरपुर 652 1,024 15,734
    कांटी 587 692 22,880
    बरूराज 160 229 18,913
    पारू 343 333 23,918
    साहेबगंज 283 267 21,896