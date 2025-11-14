Muzaffarpur vidhan sabha Chunav Result : मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर BJP-कांग्रेस और जसुपा में कौन मारेगा बाजी? क्या Congress इस बार भी जमा पाएगी धाक?
Muzaffarpur election Result: मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रंजन कुमार, कांग्रेस के बिजेंद्र चौधरी और जन सुराज पार्टी के डॉ. अमित कुमार दास के बीच मुकाबला है। यह सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है, जहां 2020 में कांग्रेस के बिजेंद्र चौधरी विजयी रहे थे
Muzaffarpur vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result : बिहार की मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी से रंजन कुमार, कांग्रेस से बिजेंद्र चौधरी और जन सुराज पार्टी से डॉ अमित कुमार दास चुनावी मैदान में हैं। अब देखना ये है, कि इस सीट में किस पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारता है?
बता दें, कि मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला मुजफ्फरपुर लगता है। ये मुज्जफरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस शियो नंदा विजयी रहे थे। 2020 में कांग्रेस के बिजेंद्र चौधरी इस सीट से विधायक बने थे। मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय तथा बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है।
अपने सूती वस्त्र उद्योग, लोहे की चूड़ियों, शहद तथा आम और लीची जैसे फलों के उम्दा उत्पादन के लिये यह जिला पूरे विश्व में जाना जाता है, खासकर यहाँ की शाही लीची का कोई जोड़ नहीं है। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी यहां से लीची भेजी जाती है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट देशभर के सबसे महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन केंद्रो मे से एक है।प्राचीन काल में मुजफ्फरपुर मिथिला तिरहुत राज्य का अंग था।
