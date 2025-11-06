Muzaffarpur vidhan sabha chunav 2025 voting: सुबह नौ बजे तक 11.89 प्रतिशत मतदान
Bihar election voting 2025 : मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव 2025 में सुबह नौ बजे तक 11.89 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Election 2025 voting / Bihar election 2025 phase 1 voting: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान गुरुवार की सुबह सात बजे शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। सुबह नौ बजे तक 11.89 प्रतिशत मतदान हुआ।
मतदान केंद्रों पर स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ अर्द्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। जगने के बाद लोग सभी काम छोड़कर पहले मतदान को वरीयता दे रहे हैं। कई मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या अधिक नजर आई।
