अब घर के पास मिलेगा ताजा साग-सब्जी, मुजफ्फरपुर में खुलेंगे 10 सब्जी पार्लर

इसके लिए संघ ने जिला प्रशासन से उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। तिरहुत सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष अमित शुक्ला ने बताया कि तिरहुत प्रमंडल के विभिन्न जिलों में कुल 78 सब्जी पार्लर खोलने की योजना है।

सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित तिरहुत सब्जी उत्पादक संघ मुजफ्फरपुर शहर में सब्जी पार्लर (सब्जी आउटलेट) खोलने की तैयारी कर रहा है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Fresh vegetables near home: शहरवासियों को उचित मूल्य पर ताजी और हरी सब्जियां उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल शुरू की जा रही है।

इसी के तहत मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में पहले चरण में 10 सब्जी आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। इन पार्लरों के माध्यम से शहर के लोगों को सीधे किसानों से लाई गई ताजा सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि सब्जियों की आपूर्ति प्रखंड स्तर पर बनाए जा रहे सब्जी संग्रह केंद्रों से की जाएगी। यहां से सब्जियां कोल्ड चेन वाहनों के जरिए शहर तक पहुंचेंगी।

शहर में तय स्थान पर सब्जियों का भंडारण किया जाएगा, जिसके बाद मांग के अनुसार अलग-अलग सब्जी पार्लरों तक उनकी आपूर्ति की जाएगी।

संघ अध्यक्ष ने बताया कि औराई प्रखंड में सब्जी संग्रह केंद्र बनकर तैयार हो चुका है, जबकि अन्य प्रखंडों में भी संग्रह केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

इस योजना से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं शहरवासियों को मंडी पर निर्भर हुए बिना ताजी सब्जियां आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

यह पहल किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और दोनों पक्षों को लाभ पहुंचेगा।