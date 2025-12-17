Bihar New Model Station: तुर्की-सिलौत बाईपास लाइन के साथ बनेगा कोचिंग डिपो, टर्मिनल का सर्वे शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जंक्शन समस्तीपुर डिवीजन में चले जाने के बाद सोनपुर मंडल ने मुजफ्फरपुर की तर्ज पर तुर्की में मॉडल स्टेशन बनाने का फैसला लिया है। वहां तुर्की-सिलौत नई बाईपास लाइन के साथ कोचिंग डिपो, कोचिंग टर्मिनल का सर्वे शुरू कर दिया है।

गुजरात की कंपनी भास्करम ज्योतिष अनुसंधान प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को इसका जिम्मा मिला है। कंपनी के इंजीनियरों ने सोनपुर रेल मंडल को खबर कर मंगलवार से सर्वे शुरू कर दिया।

इस मौके पर टीआई नवीन कुमार सहित अन्य रेल अधिकारी मौजूद थे। गुरुवार को डीआरएम सोनपुर अमित सरन रामदयालु और तुर्की स्टेशन का निरीक्षण कर नये कार्य के लिए हो रहे सर्वे की जानकारी लेंगे।

तुर्की और सिलौत के बीच मुजफ्फरपुर स्टेशन को छोड़कर एक बाईपास सेक्शन बनेगा। इस सेक्शन को नए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए जांच शुरू हुई है।

इस जगह पर, एक कोचिंग डिपो (शेड के साथ दो इंस्पेक्शन लाइन, बिना शेड के एक वाशिंग लाइन, तीन सिक लाइन, दोनों सिरों पर डेडिकेटेड शंटिंग नेक के साथ छह स्टेबलिंग लाइन और अन्य जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर), एक कोचिंग टर्मिनल और रेलवे कालोनी विकसित करने की संभावना तलाश की गई है।