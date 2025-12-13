मुजफ्फरपुर में कागजी ट्रांसफर स्टेशन, सड़कों पर कचरे का साम्राज्य

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नगर निगम आटो टिपर व ठेला की मदद से शहर के गली-मोहल्लों के कचरे को उठाकर पहले मुख्य सड़क पर डंप करता है। उसके बाद बड़े वाहनों की मदद से इसे उठाकर डंपिंग साइट रौतनिया भेजता है।

इस प्रकार एक ही कचरा को दो बार उठाना पड़ता है। वहीं जब तक मुख्य सड़क पर जमा कचरा नहीं उठता वहां से गुजरने वालों व आसपास के दुकानदारों को नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ता है। विदित हो कि 27 नवंबर को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा बैठक में शहर में तीन स्थानों पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन लगाने का निर्णय लिया गया था। कहा गया था कि सभी वार्डों के गली-मोहल्लों से निकलने वाले कचरे को सीधे ट्रांसफर स्टेशन पर जमा किया जाएगा। वहां से बड़े वाहनों की मदद इसको निष्पादन के लिए मुख्य डंपिंग स्थल ले जाया जाएगा। यह भी कहा गया था कि स्मार्ट सिटी की सिटीज-2 योजना के तहत तीन स्थानों पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

इसके बाद शहर के सभी चौक-चौराहों व सड़कों के किनारे से कचरा डंपिंग स्थल हट जाएगा। इसके लिए वार्ड 45, 41 व 12 में स्थान चिह्नित किया गया था। वार्ड 45 में पालीकल के पास निगम की जमीन, 41 व 12 में बिहार सरकार की भूमि पर इसे लगाया जाएगा।

बैठक के बाद नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने दो स्थानों, वार्ड 41 व 12 में बिहार सरकार की भूमि के हस्तांतरण के लिए सीओ मुसहरी को पत्र लिखा था। एक साल बाद भी बैठक में लिए गए निर्णय का अमल नहीं हुआ।