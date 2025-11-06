मुजफ्फरपुर में चुनाव खत्म, यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गईं कई ट्रेनें

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। चुनाव खत्म होने के बाद शुक्रवार से यात्री विभिन्न प्रदेशों के लिए निकलेंगे। हजारों यात्रियों की सुविधा के लिए समस्तीपुर रेलमंडल ने व्यापक व्यवस्था की है। मुजफ्फरपुर सहित कई स्टेशनों से काफी संख्या में ट्रेनें चलाई जाएंगी।

एक ट्रेन दोपहर दो बजे खुलेगी शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 04313 योगनगरी ऋषिकेश के लिए एक ट्रेन दोपहर दो बजे खुलेगी, जो हाजीपुर, छपरा, सिवान, गोरखपुर, गोंडा के रास्ते ऋषिकेश जाएगी। इसमें एसी-टू, थ्री के अलावा जनरल कोच भी है।

मुजफ्फरपुर से हुबली के लिए 12:45 बजे खुलेगी दूसरी ट्रेन 05543 मुजफ्फरपुर से हुबली के लिए 12:45 बजे खुलेगी। यह मोतिहारी रूट से जाएगी। इसमें एसी-टू, थ्री, स्लीपर के साथ जनरल कोच भी हैं। 06262 मुजफ्फरपुर से बेंगलुरु कैंट के लिए 23:45 बजे खुलेगी। यह हाजीपुर, पटना के रास्ते जाएगी। इसमें सभी श्रेणी के कोच हैं।

मुजफ्फरपुर से आनंद विहार दिल्ली 7:55 बजे खुलेगी 05501 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार दिल्ली 7:55 बजे खुलेगी। यह चारों ट्रेनें शुक्रवार को यहां से पाटलिपुत्र, दानापुर, डीडीयू के रास्ते जाएंगी। 05219 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार दिल्ली, दोपहर 13:30 बजे खुलेगी। यह भी पाटलिपुत्र, दानापुर, डीडीयू के रास्ते शनिवार को जाएगी। 05283 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार दिल्ली के मोतिहारी रूट से जाएगी।