ठंड से पहले ट्रेनों में नहीं लगा कवच, Vande Bharat सहित कई ट्रेनें लेट; यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ठंड के मौसम आने के पहले ट्रेनों में कवच प्रणाली नहीं लगी। इसके चलते इस बार भी ट्रेनें लेटलतीफी से नहीं उबर पा रही। घने कोहरे के कारण सिग्नल दिखायी नहीं देने से ट्रेनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। एक लोको पायलट ने बताया कि फाग के कारण 50 मीटर की दूरी पर भी सिग्नल नहीं दिख रहा। इसके चलते होम सिग्नल पर अंदाजे से गाड़ी बढ़ती है। काफी नजदीक आने पर सिग्नल नजर आता है।

उन्होंने कहा कि सबसे अधिक परेशानी सुबह के समय होती है। कवच मशीन लगने से लोको पायलट को दूर से ही यानी एक-दो किलोमीटर से ही सिग्नल दिख जाता है। पूर्व मध्य रेल के सभी रेल मंडलों में कवच प्रणाली लगाने के लिए सिग्नल टावर लगाए जा रहे हैं। कोंकन रेलवे में सबसे पहले कवच प्रणाली लगाई गई। इससे पहाड़ों में भी ट्रेनें फर्राटे भर रही हैं।

गुरुवार को घने कोहरे को लेकर जोगबनी से दानापुर जाने वाली 26301 वंदे भारत ट्रेन दो घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर पहुंची। वहीं डाउन बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे लेट, दोपहर करीब 12 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। 15565 ललीतग्राम से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस डेढ़ घंटे की देरी से मुजफ्फरपुर आई।

अमृतसर से नरपतगंज जाने वाली 14604 जनसाधारण एक्सप्रेस डेढ़ बजे के बदले चार घंटे की देरी साढ़े तीन घंटे की देरी से शाम करीब सात बजे आयी। वाराणसी सिटी से दरभंगा जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से शाम चार बजे पहुंची। 19483 अहमदाबाद से सहरसा जाने वाली ट्रेन तीन घंटे की देरी से शाम पांच बजे पहुंची।

12562 नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस चार घंटे, ग्वालियर से बरौनी जाने वाली सवा छह घंटे की देरी से आयी। वहीं शुक्रवार को आने वाली ग्वालियर-बरौनी सुरक्षा कारणों से रद कर दी गई है। 63215 समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर आने वाली पैसेंजर ट्रेन भी दो घंटे लेट हो गई। 15909 डिब्रूगढ़ से लालगढ़ जाने वाली अवध-असम एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से आई। डाउन वैशाली एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी से पहुंची।

आनंद विहार से मुजफ्फरपुर आने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी, 04652 अमृतसर से जयनगर जाने वाली स्पेशल ट्रेन पांच घंटे, 12203 सहरसा से अमृतसर जाने वाली गरीबरथ एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे की देरी, आनंद विहार दिल्ली से सीतामढ़ी जाने वाली 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस पांच घंटे की देरी, रक्सौल से हावड़ा जाने वाली 13022 मिथिला एक्सप्रेस तीन घंटे की देरी से पहुंची।