Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रैफिक जाम पर लगेगा ब्रेक, मुजफ्फरपुर में हाईटेक प्लान से बदलेगा रोड सिस्टम

    By Sanjiv Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:19 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने एक हाईटेक योजना बनाई है। इस योजना के तहत शहर के रोड सिस्टम को बदला जाएगा।मुजफ्फरपुर आटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के रूट तय कर उस पर आटो ई-रिक्शा की संख्या निर्धारित कर प्रस्ताव जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। आटो व ई-रिक्शा की संख्या निर्धारित करने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर आटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के रूट तय कर उस पर आटो ई-रिक्शा की संख्या निर्धारित कर प्रस्ताव जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा है। संघ के अध्यक्ष एआर अन्नू व महासचिव मोहम्मद इलियास उर्फ इलू ने कहा इस प्रस्ताव पर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं प्रशासन से वार्ता होगी। स्वीकृति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहरी क्षेत्र में चलने वाले आटो व ई-रिक्शा रूट मार्ग का विवरण

    •  बैरिया से ब्रह्मपुरा, जूरन छपरा रेलवे स्टेशन, कंपनीबाग टावर होते हुए जेल चौक - 300 गाड़ी
    • भगवानपुर से माड़ीपुर, छाता चौक, अघोरिया बाजार, मिठनपुरा, एमडीडीएम कालेज. पक्की सराय, बनारस बैंक चौक या जेल चौक - 350 गाड़ी
    • जीरोमाइल से अखाड़ाघाट, रानी सती मंदिर, सिकंदरपुर स्टेडियम होते हुए करबला, कंपनीबाग, सदर अस्पताल रोड, रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैंड, जूरन छपरा- 400 गाड़ी
    • भगवानपुर से माड़ीपुर इमलीचट्टी, जूरन छपरा, कंपनीबाग, रेलवे स्टेशन, टावर होते हुए बनारस बैंक चौक, पक्की सराय, जेल चौक तक- 300 गाड़ी
    • भगवानपुर से माड़ीपुर, बटलर, अघोरिया बाजार, मिठनपुरा, बेला, इमली चौक, मुशहरी-200 गाड़ी
    • बैरिया से लक्ष्मी चौक, मरीन ड्राइव, करबला, कंपनीबाग, रेलवे स्टेशन से जेल चौक-250 गाड़ी
    • बैरिया से लक्ष्मी चौक, मरीन ड्राइव, अखाड़ाघाट बांध होते हुए बनारस बैंक चौक, पक्की सराय, जेल चौक, मुशहरी ब्लाक-200 गाड़ी
    • जीरोमाइल से बैरिया, भगवानपुर, रामदयालु, कच्ची पक्की - 150 गाड़ी
    • भगवानपुर से बैरिया, जीरोमाइल, मेडिकल या बखरी तक - 150 गाड़ी
    • संजय सिनेमा रोड से महेश बाबू चौक, जूरन छपरा, रेलवे स्टेशन, कंपनीबाग, टावर होते हुए जेल चौक- 200 गाड़ी
    • जीरोमाइल से अखाड़ाघाट बांध होते हुए बनारस बैंक चौक, पक्की सराय, एमडीडीएम कालेज मिठनपुरा बेला - 250 गाड़ी
    • भगवानपुर से बीबीगंज, ब्रह्मपुरा थाना चौक, महेश बाबू चौक, जूरन छपरा, सरकारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कंपनीबाग टावर होते हुए जेल चौक-200 गाड़ी
    • कंपनीबाग या रेलवे स्टेशन से सरकारी बस स्टैंड, इमलीचट्टी, माड़ीपुर, भगवानपुर पुल, यादव नगर, रेवा रोड-200 गाड़ी
    • रामदयालु या कच्ची पक्की से अघोरिया बाजार, कलमबाग चौक, मोतीझील पुल होते हुए रेलवे स्टेशन-300 गाड़ी
    • गोबरसही से माड़ीपुर, इमलीचट्टी, जूरन छपरा, रेलवे स्टेशन, कंपनीबाग, टावर होते हुए जेल चौक-200 गाड़ी
    • कच्ची पक्की या रामदयालु से अघोरिया बाजार, हरिसभा चौक, पानी टंकी या पुरानी बाजार, दुर्गा मंदिर चौक, बनारस बैंक चौक तक 200 गाड़ी
    • रेलवे स्टेशन से इमलीचट्टी, ब्रह्मपुरा, लक्ष्मी चौक, बैरिया, पहाड़पुर, सुधा डेयरी तक-200 गाड़ी
    • रेलवे स्टेशन से इमलीचट्टी, माड़ीपुर पावर हाउस चौक, गोबरसही, भगवानपुर, यादव नगर चौक-200 गाड़ी
    • रेलवे स्टेशन से धर्मशाला, मोतीझील पुल होते हुए कल्याणी, हाथी चौक, गोशाला या कलमबाग चौक, अघोरिया बाजार, मिठनपुरा-300 गाड़ी
    • रेलवे स्टेशन दक्षिणी साइड से माड़ीपुर, गोबरसही, भगवानपुर, यादव नगर चौक-200 गाड़ी
    • रेलवे स्टेशन दक्षिणी साइड से अघोरिया बाजार, रामदयालु या कच्ची पक्की या मिठनपुरा जेल चौक-200 गाड़ी
    • रेलवे स्टेशन से तुर्की, बलिया, गोरौल तक-200 गाड़ी

    ग्रामीण क्षेत्र के परिचालन का मुख्य मार्ग

    भगवानपुर से करजा सरैया, सुजावलपुर, सोनवर्षा मरीचा, कांटी-पानापुर-मोतीपुर, तुर्की-बलिया-गोरौल, कच्ची-पक्की से केरमा, गोबरसही से सुमेरा, लदौरा, सकरी। बैरिया से कांटी-पानापुर-मोतीपुर, जीरोमाइल से बोचहां, गायघाट व कटरा। बैरिया से करजा सरैया या सुजावलपुर सोनवर्षा। जेल चौक से मुशहरी, नरौली, पिलखी व पूसा रोड। संजय सिनेमा रोड से बड़कागांव, देवरिया, महरथा व गोपालपुर। जीरोमाइल से मीनापुर या रुन्नीसैदपुर, रामनगर-हथौड़ी-भुसरा। सिकंदरपुर चौक से बोचहां। मिठनपुरा चौक से शेरपुर, नारायणपुर, दरधा, काजीइंडा मनियारी या सबहा तक। जीरोमाइल से दहिया, कोटिया, गौसनगर अलीनगर, गरहां, हथौड़ी, मनकी सोहिजन अम्मा, घोचा तुर्की भुताने खानपुर बेरई बाजीतपुर, गरहां बोचहां, ऐतवार सर्फुद्दीनपुर, मझौली, बखरी पटियासा, गायघाट बेनिबाद, कफेन, घरवारा देवगन चमुख, बल्थी मुशहरी, मोहनपुर रहसी, बनधारा, सिवाईपट्टी, करचौलिया, राजेपुर, मुस्तफापुर, राघोपुर, तुर्की, बलुआ, गोरिगामा, ओलीपुर, ब्रहंडा मझौलिया, गंजबाजार, मीनापुर, कोआही, रून्नीसैदपुर। कच्ची पक्की से मनियारी सोनवर्षा मरीचा, सुजावलपुर ढोली स्टेशन।