Muzaffarpur : ट्रैक्टर हादसे ने छीनी जिंदगी, चालक की रिहाई पर उबल पड़ा पीड़ित परिवार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झिटकाही मधुबन इलाके में दो दिन पहले एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से गोविंद फुलकाहां निवासी विनोद कुमार पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हालत नाजुक होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। जैसे ही मौत की खबर गांव पहुंची, स्वजन में कोहराम मच गया। मृतक के परिवार का कहना है कि हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुआ था और समय पर कड़ी कार्रवाई होती तो शायद हालात कुछ और होते।

थाना पर हंगामा और आरोप विनोद कुमार पासवान की मौत से आक्रोशित स्वजन और ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह पानापुर थाना पहुंचकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्वजनों का आरोप था कि हादसे के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को क्यों छोड़ दिया और अब तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि चालक के खिलाफ समय पर कदम उठाया जाता तो न्याय का भरोसा बना रहता।