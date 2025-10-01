Language
    पर्यावरण संरक्षण व ऊर्जा बचत वाले आइडिया ने मुजफ्फरपुर को बनाया अव्वल, इंस्पायर अवार्ड में जयपुर में भी किया बेहतर

    By Ajit Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    Inspire Awards रैंकिंग में मुजफ्फरपुर जिला पूरे देश में नंबर वन पर आया है। वहीं दूसरे स्थान पर जयपुर रहा जिसने करीब 9430 व तृतीय स्थान पर बेंगलुरु अर्बन रहा जिसने करीब 9000 नवाचार अपलोड किया। बिहार का कोई अन्य जिला टाप टेन में जगह नहीं बना सका। इस उपलब्धि से बच्चे उत्साहित हैं।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

     जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले के सरकारी व निजी विद्यालयों के बच्चों ने इस बार नवाचार के क्षेत्र में एक नया रिकार्ड बनाया है। 11700 विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट भेजे हैं। इनमें कई आइडिया ऐसे रहे जो पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा बचत व ग्रामीण जीवन को आसान बनाने वाली तकनीकों पर आधारित हैं।

    इंस्पायर अवार्ड योजना की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर देशभर में नंबर वन पर आ गया है। वहीं, दूसरे स्थान पर जयपुर रहा, जिसने करीब 9430 व तृतीय स्थान पर बेंगलुरु अर्बन रहा जिसने करीब 9000 नवाचार अपलोड किया। बिहार का कोई अन्य जिला टाप टेन में जगह नहीं बना सका।

    इंस्पायर अवार्ड में नवाचार अपलोड करने की तिथि 15 सितंबर से विस्तारित कर 30 सितंबर की गई थी। इसके बाद से मुजफ्फरपुर लगातार शीर्ष स्थान पर बना था।

    इंस्पायर अवार्ड में पांच बच्चों के नवाचार को साइट पर अपलोड करने का कार्य करना होता है। इसमें जिले के सरकारी व निजी विद्यालयों ने बढ़ - चढ़ कर हिस्सा लिया और परिणाम स्वरूप राज्य और देशभर में कीर्तिमान स्थापित किया।

    इससे पहले 2021 और 2022 में जिला राज्य में दोनों बार प्रथम स्थान पर और देश में क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर था। इस उपलब्धि के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविन्द सिन्हा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान सुजीत कुमार दास, संभाग प्रभारी मनोज कुमार व जिला कोआर्डिनेटर अमित कुमार व जिला नोडल अमरेंद्र कुमार, प्रशांत कुमार, अलोक कुमार, अलका राय व कुमारी अनुपम ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं के साथ इस कार्य में सफलता देने में लगीं सभी टेक्निकल टीमें, प्रखंड के नोडल शिक्षकों, डाटा आपरेटर, आइटी इंस्ट्रक्टर को बधाई दी है।

    बच्चों के लिए यह बड़ा मंच

    मुजफ्फरपुर : भारत सरकार का यह कार्यक्रम कक्षा छह से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसका मकसद बच्चों की कल्पनाशक्ति को निखारना और उन्हें नवाचार की ओर प्रेरित करना है।

    चयनित छात्रों को अपने विचार को माडल में बदलने के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिला स्तर पर प्रदर्शनी के बाद सर्वश्रेष्ठ माडल राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं। इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए माडल राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किए जाते हैं। वहां 60 आइडिया का चयन होता है।