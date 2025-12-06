Language
    भांजे की शादी में गए परिवार के बंद घर में लाखों की चोरी, चोर ले गए जेवरात और महत्वपूर्ण दस्तावेज

    By Keshav Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:58 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के अहियापुर में एक परिवार के घर में लाखों की चोरी हुई। वीरेंद्र कुमार के परिवार के साथ शादी में जाने पर चोरों ने खिड़की तोड़कर घर में प्रवे ...और पढ़ें

    बंद घर में लाखों की चोरी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित गृहस्वामी वीरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ करजा में भांजे की शादी में गए थे। 

    देर रात परिवार घर लौटा तो पीछे की खिड़की का टूटा हुआ ग्रिल और घर के बिखरे सामान को देखकर सभी हैरान रह गए। वीरेंद्र ने बताया कि चोर खिड़की का ग्रिल उखाड़कर घर में घुसे और अंदर पहुंचने के बाद मुख्य दरवाजे की कुंडी भी तोड़ दी। 

    घर में प्रवेश करते ही अलमारियों से लेकर बक्सों तक का सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। तत्काल जांच करने पर पता चला कि चोर लगभग पांच लाख रुपये से अधिक मूल्य के सामान लेकर फरार हो चुके हैं। 

    कागजात और दोनों के पहचान पत्र तक चोरी 

    चोरी गए सामान में घर के कई कीमती कपड़े, जेवरात और घरेलू सामग्री शामिल है। इसके साथ ही चोरों ने पीड़ित और उनकी पत्नी की मैट्रिक, इंटर, स्नातक की मूल प्रमाणपत्र, नौकरी से संबंधित कागजात और दोनों के पहचान पत्र तक चोरी कर लिए। 

    इससे भी गंभीर बात यह है कि चोर पीड़ित परिवार की जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण मूल कागजात भी उठा ले गए, जिसे लेकर परिवार विशेष रूप से चिंतित है। 

    दस्तावेजों के खोने से मानसिक तनाव बढ़ा

    वीरेंद्र कुमार ने बताया कि चोरी के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के खोने से मानसिक तनाव भी बढ़ गया है। उन्होंने अहियापुर थाने में आवेदन देकर पूरे मामले की जांच कर चोरों की गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है। 

    अहियापुर थानाध्यक्ष रोहन कुमार ने बताया कि पीड़ित द्वारा आवेदन दिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।