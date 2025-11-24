Language
    Muzaffarpur Weather Forecast: ठंड बढ़ेगी या खिली रहेगी धूप, विभाग ने जारी की रिपोर्ट

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:01 AM (IST)

    Muzaffarpur temperature today: हवा चलने की दिशा के अनुसार जिला समेत पूरे उत्तर बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार आने वाले तीन चारों दिनों तक अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री व न्यूनतम 15 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना। पछिया चलने की संभावना है।

    Hero Image

    Muzaffarpur weather forecast: विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur IMD update: जिला समेत पूरे उत्तर बिहार के जिलों में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान लगभग समान स्थिति में रहने की संभावना है।

    समस्तीपुर के पूसा स्थित डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डा. ए सत्तार के अनुसार उत्तर बिहार का आसमान साफ रहेंगे। किसान प्राथमिकता के साथ रबी फसल की बुआई प्रारंभ करें।

    डा. सत्तार ने बताया कि अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान पांच से आठ किलोमीटर की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी।

    रविवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री रिकार्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया। इस दौरान 10.9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया चलती रही।

    विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने किसानों को धान की कटाई के बाद राई की पिछेती किस्में राजेंद्र अनुकूल, राजेंद्र सुफलाम तथा राजेंद्र राई की की बोआई जल्द समाप्त करने को कहा। अभी मुख्य रूप से गेहूं, मक्का, आलू लगाने का उपयुक्त समय चल रहा है।

     मौसम विभाग (IMD) ने लोगों को मौसम में संभावित उतार-चढ़ाव को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है।