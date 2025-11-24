Muzaffarpur Weather Forecast: ठंड बढ़ेगी या खिली रहेगी धूप, विभाग ने जारी की रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur IMD update: जिला समेत पूरे उत्तर बिहार के जिलों में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान लगभग समान स्थिति में रहने की संभावना है।

समस्तीपुर के पूसा स्थित डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डा. ए सत्तार के अनुसार उत्तर बिहार का आसमान साफ रहेंगे। किसान प्राथमिकता के साथ रबी फसल की बुआई प्रारंभ करें।

डा. सत्तार ने बताया कि अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान पांच से आठ किलोमीटर की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी।