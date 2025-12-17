Muzaffarpur News: जिला शिक्षा कार्यालय से शिक्षकों का प्रतिनियोजन तत्काल प्रभाव से रद, आदेश जारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने जिला शिक्षा पदाधिकारी में तैनात शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद कर दिया है। शिक्षकों का तत्काल प्रभाव से प्रतिनियोजन रद किया गया है। ये शिक्षक अब अपने मूल विद्यालय में योगदान देंगे। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद प्रतिनियोजन रद करने की कार्रवाई हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने बताया कि डीपीओ स्थापना इंद्र कुमार कर्ण ने तत्काल प्रभाव से प्रतिनियोजन रद करने का आदेश जारी किया है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी यह नहीं बता सके कि कितने शिक्षकों का प्रतिनियोजन रद हुआ है। शिक्षक बहाली के रोस्टर अनुमोदन के दौरान जिलाधिकारी को जानकारी मिली शिक्षा विभाग के कार्यालय में शिक्षक काम कर रहे हैं।

स्कूलों में पठन-पाठन छोड़कर क्लर्क का काम कर रहे हैं, जबकि विभाग की ओर से प्रतिनियोजन पर रोक है। जिलाधिकारी मामले को काफी गंभीरता से लिया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में पूछा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 12 दिसंबर को जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव सभी शिक्षक के प्रतिनियुक्ति रद करते हुए विद्यालय में योगदान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में शिक्षक प्रतिनियोजन पर थे।

सामूहिक स्थानांतरण के मामले में अधिकारी झाड़ रहे पल्ला जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद सामूहिक स्थानांतरण मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। आदेश के चार दिन बाद भी शिक्षा विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों का सामूहिक तबादला पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में पर्दा डालना चाह रहे है। विदित हो कि बिहार लोक सेवा आयोग के चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई-फोर) के रोस्टर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से लापरवाही हुई थी। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा कार्यालय के लिपिक जितेन्द्र कुमार से रोस्टर कार्य की अद्यतन स्थिति के संबंध में पूछने पर संतोषजनक जानकारी नहीं दी।