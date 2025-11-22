Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur News: टीबी उन्मूलन के लिए 160 पंचायतों का चयन, हर घर चलेगा खोज अभियान

    By Amrendra Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:06 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 160 पंचायतों का चयन किया है। इन पंचायतों में घर-घर जाकर टीबी के लक्षणों वाले लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें मुफ्त जांच व उपचार प्रदान किया जाएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    टीबी के संदिग्ध मरीजों की पहचान कर किया जाएगा मुफ्त इलाज। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में टीबी उन्मूलन मिशन को गति देने के लिए इस वर्ष 160 पंचायतों का चयन किया गया है। इन पंचायतों में घर-घर जाकर टीबी के संदिग्ध मरीजों की खोज की जाएगी।

    स्वास्थ्य कर्मियों की टीम प्रत्येक गांव और वार्ड में भ्रमण कर संदिग्ध मरीजों की पहचान करेगी। किसी व्यक्ति में लक्षण मिलने पर उसकी तुरंत जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद टीबी पुष्टि होने पर मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला यक्ष्मा उन्मूलन पदाधिकारी डा सीके दास ने बताया कि जिले को टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है। इसी लक्ष्य के तहत अभियान को पंचायत स्तर तक व्यापक अभियान चल रहा हैं।

    पिछले वर्ष 10 चयनित पंचायतों में विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें अलग-अलग प्रखंडों में टीबी मरीजों की पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित किया गया था। इस वर्ष हर प्रखंड में 10-10 पंचायतों का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें खोज अभियान लगातार चलाया जाएगा।

    डॉ. दास ने बताया कि सभी पीएचसी प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से निगरानी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। अभियान के दौरान प्रतिदिन संदिग्ध व्यक्तियों की सूची, जांच रिपोर्ट और नए मिले टीबी मरीजों का डाटा जिला मुख्यालय को भेजना होगा। मुख्यालय स्तर से पूरे अभियान की मानिटरिंग की जाएगी।

    टीबी मरीज के यह लक्षण, पहचान करेगी टीम

    लगातार दो सप्ताह से अधिक खांसी, खांसी के साथ बलगम या खून आना, विशेषकर शाम के समय बुखार बना रहना, वजन कम होना और भूख न लगना, अत्यधिक कमजोरी और पसीना आना अगर यह लक्षण होगा तो स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर इस व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच कराएगी।

    जिला यक्ष्मा पदाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य है कि किसी भी संभावित मरीज को बिना जांच और उपचार के न छोड़ा जाए, ताकि जिले में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को समय से पूरा किया जा सके।