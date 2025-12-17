आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, मुजफ्फरपुर में रोज 70–80 मरीज पहुंच रहे अस्पताल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur stray dog attack: ठंड के बढ़ते असर के साथ शहर में आवारा कुत्तों के हमले भी तेजी से बढ़े हैं।

कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे माडल अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।

अस्पताल कर्मियों के अनुसार, पहले प्रतिदिन 30–40 मामले आते थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 70–80 तक पहुंच गई है। मंगलवार को ब्रह्मपुरा निवासी बबीता को कुत्ते के काटने के बाद स्वजन माडल अस्पताल लेकर पहुंचे।

बबीता ने बताया कि सुबह घर से निकलते ही अचानक एक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और पैर में काट लिया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एंटी-रैबीज वैक्सीन दी गई।

इलाज कराने पहुंचे बालूघाट निवासी राजा राय ने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है।

कई इलाकों में बाइक सवारों पर कुत्तों के झुंड हमला कर रहे हैं, वहीं घर के बाहर खेल रहे छोटे बच्चे भी इनके निशाने पर हैं। छोटी कल्याणी निवासी अमित कुमार ने बताया कि कुत्तों की बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए नसबंदी जैसे प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में इस दिशा में कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है।