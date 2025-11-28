मुजफ्फरपुर स्टेशन रोड पर बेखौफ अतिक्रमण, निगम कार्यालय के आगे ही ‘ऑपरेशन बुलडोजर’ का नहीं खौफ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शहर और उससे सटे आसपास के इलाके में ऑपरेशन बुलडोजर चलाया जा रहा। लेकिन स्टेशन रोड के अतिक्रमणकारियों में इसका कोई भय नहीं। होगा भी कैसे, वर्षों से जो उन लोगों का धंधा नगर निगम कार्यालय के आगे चल रहा है।

उस रास्ते के अलावा ट्रेनों से हर दिन कोई न कोई अधिकारी आते-जाते रहते हैं। लेकिन उसी जाम में स्टेशन जाते हैं और उसी जाम का सामना करते उस रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन उसको कैसे हटाया जाए, इसको लेकर कोई तैयार नहीं होते, इसके कारण अतिक्रमणकारियों का धंधा आराम से फल-फूल रहा है।

वर्षों से अतिक्रमणकारियों का साम्राज्य सड़क किनारे दुकान लेने के लिए कारोबारियों को जहां लाखों रुपये एडवांस देना पड़ता है, वहीं अवैध अतिक्रमणकारियों ने सड़क को कब्जा कर अवैध तरीके से दुकान चला रखी हैं। इनको देखने वाला न फूड सेफ्टी विभाग, न कोई ट्रैफिक और न कोई प्रशासनिक विभाग के अधिकारी।

मुजफ्फरपुर स्टेशन के नॉर्थ साइड बाउंड्रीवाल के किनारे-किनारे वर्षों से अतिक्रमणकारियों का साम्राज्य बना हुआ है। सड़क को अतिक्रमित कर भोजनालय से लेकर कई प्रकार की अवैध दुकानें 24 घंटे सजी रहती हैं। चूंकि 24 घंटे ट्रेन से यात्रियों का आना-जाना होता है, इसलिए अवैध दुकानदारों ने जड़ जमा रखा है।