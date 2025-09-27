समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महिलाओं की कहानी मुजफ्फरपुर में 31 स्थानों पर होगी प्रदर्शित, यह होगा चयन का आधार

मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने नवरात्रि पर नारी शक्ति अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहर की सशक्त महिलाओं को पहचानना है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। कंपनी ने नागरिकों से ऐसी महिलाओं की जानकारी साझा करने का आग्रह किया है। चयनित महिलाओं की कहानियाँ शहर के डिजिटल बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएंगी जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नवरात्र पर स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा नारी शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। महिलाओं को समर्पित इस विशेष अभियान में शहर की उन सशक्त व प्रेरणादायी महिलाओं की पहचान करनी है, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, खेल, संस्कृति, समाजसेवा व नेतृत्व जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

स्मार्ट सिटी कंपनी ने शहरवासियों से अपील की है कि ऐसी महिलाओं के नाम, फोटो व सफलता की संक्षिप्त कहानी साझा करें, जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा अभियान के बाद चयनित नौ महिलाओं की सफलता की कहानी शहर में 31 स्थानों पर लगे डिजिटल साइनबोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल केवल सम्मान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। हम जब शहर की सशक्त महिलाओं की कहानियों को सबके सामने लाते हैं तो समाज को संदेश देते हैं कि हर महिला अपने भीतर एक नवदुर्गा है। यह अभियान नागरिक सहभागिता पर आधारित है और सभी को इसमें शामिल होने का आग्रह किया गया है।

नामांकन की प्रक्रिया सरल है। नागरिक इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर कमेंट के माध्यम से महिलाओं की जानकारी साझा कर सकते हैं। निगम में हुई सत्यनारायण भगवान की पूजा मुजफ्फरपुर : नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। इसमें शहरवासियों के सुख व समृद्धि की कामना की गई। नगर निगम के स्थापना काल से कर्मचारियों ने दुर्गा पूजा की छुट्टी से एक दिन पहले निगम कार्यालय में भगवान सत्यनारायण की पूजा की परंपरा चली आ रही है।

पूजा में यजमान नगर आयुक्त विक्रम विरकर रहे। साथ ही उपमहापौर डा.मोनालिसा, सशक्त स्थायी समिति सदस्य राजीव कुमार पंकू, अभिमन्यु चौहार, केपी पप्पू, उमा पासवान समेत दर्जनभर वार्ड पार्षद व कर्मचारी मौजूद रहे। बिहार लोकल बाडिज फेडरेशन के महासचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया हर साल शहर के विकास व शहरवासियों की सुख एवं समृद्धि के लिए पूजा की जाती है।