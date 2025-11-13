एसकेएमसीएच में शौचालय-स्नानघर के नाम पर मची है लूट! टॉयलेट के 10 तो नहाने के लिए देने पड़ रहे 20 रुपये
मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शौचालय और स्नानागार के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। मरीजों से यूरिनल, शौचालय और स्नानागार के अलग-अलग पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि यूरिनल मुफ्त है और अन्य सुविधाओं के लिए केवल पांच रुपये लेने का नियम है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शौचालय और वाशरूम की कुव्यवस्था से लोग आहत हैं। सार्वजनिक शौचालय में भी इन सुविधाओं के नाम पर मरीजों और उनके स्वजन से वसूली हो रही है।
यूरिनल के पांच रुपये, शौचालय के 10 रुपये व स्नानागार के 20 रुपये खुलेआम वसूले जा रहे हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिक वसूली से आहत पुरुष मरीज परिसर में नाले किनारे काम चला रहे हैं तो महिलाओं को दर-बदर भटकना पड़ रहा है।
पेंट से मिटाया रेट
अस्पताल परिसर में ही सार्वजनिक शौचालय का बड़ा बोर्ड लटका है। इसे देखने से निशुल्क सुविधा होने की गफलत में लोग पड़ जाते हैं। उपयोग के बाद गेट पर बैठा कर्मचारी इन सुविधाओं के लिए अलग-अलग पैसे वसूल लेता है।
इस सार्वजनिक शौचालय की दीवारों पर तीनों ही सुविधा के लिए पांच रुपये रेट अंकित है, मगर पेंट से उसको मिटाकर उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है।
शिवहर के बमभोला, बेलसंड का शोभा देवी, बोचहां का रामभजन का कहना था कि उन लोगों से युरिनल, शौचालय व स्नानागार के अलग-अलग रुपए देने होते हैं। रोजाना दो हजार से तीन हजार के बीच इनडोर व आउटडोर मिलाकर आते हैं। आठ सौ से अधिक मरीज यहां विभिन्न वार्डों में भर्ती हैं।
यूरिनल बिल्कुल निःशुल्क
पूरे मामले को लेकर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. सतीश कुमार सिंह ने बताया कि यूरिनल, शौचालय व स्नानागार के लिए अलग-अलग पैसे नहीं लेने हैं। यूरिनल तो बिल्कुल निःशुल्क है। रही बात शौचालय व स्नानागार की तो उसके लिए सिर्फ पांच रुपये लेने हैं।
स्नानागार व शौचालय के लिए अलग-अलग चार्ज नहीं करना है। दीवार पर अंकित दर को पेंट से मिटाना गंभीर बात है, उसको तत्काल अंकित करवाया जाएगा। शौचालय उपयोग के लिए अलग-अलग दर का वसूला जाना गंभीर विषय है। अगर पेयबल भी है तो वह नॉर्मल चार्ज होगा। तत्काल इसकी जांच कराई जाएगी।
