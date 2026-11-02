Bihar News: वुशू में दो बहनों का दुनिया में डंका, ईशा-अपराजिता ने अंतरराष्ट्रीय पदक जीत रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। वुशू में महारत हासिल करने वालीं बहनें ईशा एवं अपराजिता मिश्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर रही हैं।

हरिसभा चौक निवासी गुरु दिनेश मिश्रा की पुत्री अपराजिता मिश्रा ने जार्जिया में आयोजित बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशू प्रतियोगिता में एक स्वर्ण एवं एक कांस्य पदक जीत जिले की पहचान कायम की।

अपराजिता ने बीते वर्ष आयोजित नेशनल गेम में राज्य के लिए पदक का खाता खोला था। इससे पूर्व भी वह एक दर्जन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिले के लिए पदक जीत चुकी हैं। बड़ी बहन ईशा मिश्रा भी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है और एक दर्जन से अधिक पदक जीत चुकी है।

तीन दशक पूर्व गुरु दिनेश मिश्रा ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी, उनके निधन के बाद उनकी बेटियां उसे आगे बढ़ा रही हैं। दोनों बहनें बचपन से ही वुशू खेल को समर्पित रही है। पिता का अनुशासन और खेल के प्रति जुनून ही बेटियों के लिए प्रेरणा बना।

ईशा मिश्रा बताती हैं कि बचपन से ही वुशू खेल रही हैं। वर्ष 2007 में सब जूनियर नेशनल गोल्ड मेडल जीतकर यात्रा की शुरुआत की थी। पापा मेरे पहले कोच थे और सबसे बड़ी प्रेरणा भी। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स पटियाला से कोचिंग डिप्लोमाधारी ईशा एनआइएस कोच भी हैं।