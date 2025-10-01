Muzaffarpur SIR: गायघाट विधानसभा में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक, अन्य सीटों पर यह है स्थिति
Muzaffarpur SIR जिले की मतदाता सूची में लिंगानुपात चिंता का विषय है जो 900 से भी कम है। जिले का औसत लिंगानुपात 891 है जिसमें औराई की स्थिति सबसे खराब है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने संशोधन करने और हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी और युवा मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur SIR: जिले की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। हालांकि, विधानसभा चुनाव से पहले इसमें मतदाताओं के नाम जोड़े और हटाए भी जा सकते हैं। फिलहाल मंगलवार को जारी मतदाता सूची के अनुसार गायघाट विधानसभा में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है।
वहीं सकरा में सबसे कम मतदाता हैं। जारी मतदाता सूची में सबसे चिंताजनक बात लिंगानुपात है। यह नौ सौ से भी कम है। जिले के मतदाताओं का औसत लिंगानुपात 891 है। यह जिले के लिंगानुपात नौ सौ से भी नौ कम है। सिर्फ मुजफ्फरपुर विधानसभा में ही यह नौ सौ से अधिक है। सबसे खराब स्थिति औराई की है।
यहां मतदाताओं का लिंगानुपात मात्र 877 है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में महिला मतदाताओं के नाम अपेक्षाकृत कम शामिल किए गए। जबकि मतदान प्रतिशत में महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में आगे रहती हैं। मतदाताओं का लिंगानुपात बेहतर होता तो मतदान प्रतिशत में और वृद्धि होती।
लिंगानुपात विधानसभाओं का
- गायघाट 894
- औराई 877
- मीनापुर 890
- बोचहां 886
- सकरा 892
- कुढ़नी 889
- मुजफ्फरपुर 911
- कांटी 894
- बरूराज 881
- पारू 898
- साहेबगंज 881
- जिला :: 891
अब भी जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले अब भी नए नाम जोड़े जाएंगे। यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी।
नाम जोड़ने के अलावा किसी तरह के संशोधन, नाम हटाने आदि का भी काम चलता रहेगा। इसके लिए संबंधित फार्म भरकर बीएलओ को जमा करा दें। आनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 125 प्रतिशत नए युवा वोटर जुड़े हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।