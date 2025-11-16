Language
    Muzaffarpur news: नवोदय विद्यालय में सीनियरों की गुंडागर्दी, जूनियर छात्र घायल, 10 निष्कासित

    By Ajit Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:11 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की पिटाई की, जिससे कई छात्र घायल हो गए। स्कूल प्रशासन की निष्क्रियता के बाद, अभिभावकों ने जिलाधिकारी से शिकायत की। जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई हुई और 10 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। घटना के बाद छात्र भयभीत हैं।

    Hero Image

    मारपीट की घटना के जांच में जुटी टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । जवाहर नवोदय विद्यालय खरौनाडीह में सीनियर (दसवीं कक्षा )ने जूनियर (सातवीं कक्षा ) छात्रों की जमकर पिटाई की। छात्रा के विवाद को लेकर शनिवार की रात मारपीट की घटना घटी है। दर्जन भर से अधिक छात्र घायल हो गए।

    मारपीट की घटना के बाद स्कूल प्रशासन की ओर से किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया। घायल छात्रों को न इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र और न दोषियों पर किसी तरह की कार्रवाई की गई। स्कूल प्रशासन के इस रवैया से आक्रोशित अभिभावकों ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की।

    डीएम ने इस पर त्वरित एक्शन लिया। कुढ़नी बीडीओ और थानाध्यक्ष को घटनास्थल पर भेजा गया। प्रखंड विकास अधिकारी नीरज कुमार रंजन ने बताया कि छात्रों के बीच विवाद हुआ है।

    अभिभावकों ने प्रभारी प्राचार्य से लिखित शिकायत की। अभिभावकों के आवेदन को अग्रसारित किया जाएगा। वहीं स्कूल के प्रभारी प्राचार्य फकरे आलम ने तत्काल दोषी 10 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। बताया गया कि शनिवार की शाम स्कूल लाइब्रेरी में सातवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने ही कक्षा की छात्रा से बातचीत की। इसकी जानकारी दसवीं कक्षा में पढ़ रहे उसके भाई को मिली।

    शनिवार की रात बारह बजे के बाद दसवीं कक्षा के छात्रों ने सभी हास्टल से सातवीं कक्षा के छात्रों को बाहर निकाला। दसवीं कक्षा के छात्रों के इस हरकत की जानकारी मिलने के बाद गार्ड पहुंचा। गार्ड ने सभी को अपने-अपने छात्रावास में भेजा।

    गार्ड के वापस लौटने के साथ एक बार फिर सातवीं के छात्रों को बाहर निकाला। दसवीं के छात्रों ने सबों की पिटाई शुरू कर दी। अभिभावकों ने बताया कि दो छात्र के बेहोश होने पानी छींटकर होश में लाया। इसके बाद उसे फिर पीटा गया। दर्जन भर से अधिक छात्रों को चोटें आयी है। दसवीं के छात्रों की दबंगई करीब तीन घंटे तक चला।

    घटना के बाद से बच्चे भयभीत हो गये और पूरी रात जगे रह गये। रविवार की सुबह अभिभावकों को मामले की जानकारी मिली। स्कूल में अभिभावकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया।

    सोमवार को इस मामले में अभिभावक जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत करेंगे। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में आए दिन सीनियर छात्र जूनियर के साथ मारपीट व परेशान करते है।

    जिलाधिकारी के आदेश पर पहुंची बीडीओ और पुलिस 

    मुजफ्फरपुर : स्कूल के स्तर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से अभिभावक आक्रोशित हो गये। जिलाधिकारी को मामले की जानकारी दी गई। डीएम ने कुढ़नी बीडीओ और पुलिस बल को घटनास्थल पर भेजा।

    बीडीओ ने पीड़ित पक्ष और अभिभावकों से बातचीत की। अभिभावकों के अनुसार बीडीओ और थानाध्यक्ष के समक्ष एक छात्र ने चेताया रात्रि में फिर मारेंगे। वहीं स्कूल प्रशासन ने इस मामले में दस छात्रों को निष्कासित किया गया है।