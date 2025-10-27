Muzaffapur News: डयूटी से गायब 22 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों पर गिरी गाज, प्रिंसिपल ने वेतन रोका

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच के सेंट्रल इमरजेंसी में ड्यूटी से गायब 22 जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के वेतन पर प्राचार्य डॉ. आभा रानी सिन्हा ने रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने वालों पर विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। मरीजों के इलाज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोस्टर ड्यूटी के मुताबिक ड्यूटी करनी होगी।

बताते हैं कि सितंबर में 22 जूनियर रेजिडेंट ड्यूटी से गायब मिले। इसको लेकर सेंट्रल इमरजेंसी में मरीजों को इलाज कराने में परेशानी हुई। साथ ही अस्पताल के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई थी। इसको लेकर प्राचार्य सह अधीक्षक ने ड्यूटी में कोताही के आरोप में गायब जूनियर रेजिडेंट से कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा था।

लंबे समय बाद भी आधे से अधिक चिकित्सकों ने जवाब नहीं दिया। प्राचार्य ने बताया कि संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर उनका वेतन बंद करते हुए संविदा रद करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग को पत्राचार किया जाएगा। यह लापरवाही अनुशासनहीनता दर्शाती है।