मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Woman Death: मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की।

मामला नगर परिषद क्षेत्र के रामपुर असली वार्ड नंबर 14 का है। पुलिस के अनुसार मृत महिला की पहचान पप्पू महतो की पत्नी सुनीता देवी (22) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद के बाद गुस्से में आकर महिला द्वारा गले में फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

एफएसएल टीम को बुलाया गया घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी जांच के लिए बुलाया है। टीम के आने के बाद साक्ष्य संकलन किया जाएगा। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।