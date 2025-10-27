Muzaffarpur News: सदर अस्पताल में बढ़ेंगी ये सुविधाएं, 37 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सदर अस्पताल परिसर में 100 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। इसके निर्माण पर 37 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके पूरा हो जाने पर सदर अस्पताल की क्षमता बढ़कर 300 बेड की हो जाएगी।

सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बीएस झा ने बताया क्रिटिकल केयर ब्लाक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और छठ पर्व के बाद इसमें तेजी लाई जाएगी। यह यूनिट पांच मंजिला भवन के रूप में तैयार होगी, जिसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बताया कि अस्पताल परिसर में पहले से एक बेड माडल अस्पताल और 100 बेड के मातृ-शिशु अस्पताल की योजना पर भी काम चल रहा है।

सामान्य अस्पताल से अलग होगा यह ब्लॉक अधीक्षक ने बताया कि क्रिटिकल केयर ब्लाक सामान्य अस्पतालों से भिन्न होगा। इसमें सभी 100 बेड आक्सीजन सपोर्टेड होंगे। साथ ही वेंटिलेटर, बीपी मानिटर, पल्स मानिटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ की तैनाती रहेगी।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान क्रिटिकल केयर की कमी से कई मरीजों को कठिनाई हुई थी। अब इस ब्लाक के शुरू होने के बाद ऐसी स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सकेगा। इसमें आइसीयू, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट, लेबर विभाग, डिलीवरी व रिकवरी रूम तथा नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए अलग विभाग रहेगा।