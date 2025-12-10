मुजफ्फरपुर में राजद नेता की हत्या में 4 पर FIR, एक आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मीनापुर। युवा राजद के पंचायत अध्यक्ष मिंटू साह की हत्या के मामले में मंगलवार को स्थानीय थाने में चार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें दो नामजद और दो अज्ञात हैं। मामले में एक आरोपित को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

रामपुरहरि थानाध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि मृतक मिंटू साह के पिता ब्रह्मदेव साह के लिखित आवेदन पर विशुनपुर रूपौली निवासी अजय कुशवाहा, मोथहां फकीराना निवासी रमेश राय और दो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप लगाया गया है कि रमेश राय सोमवार को उनके घर आया और अजय कुशवाहा के यहां से बकाया पैसा लाने के लिए दोनों एक ही बाइक से विशुनपुर रुपौली गांव के लिए निकले। जब वे अजय कुशवाहा के अर्द्धनिर्मित मकान के पास पहुंचे, तभी दो अज्ञात बदमाशों ने मिंटू को गोली मार दी।

उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक के पिता का दावा है कि अजय कुशवाहा और रमेश राय ने दो अज्ञात व्यक्तियों के सहयोग से उनके बेटे की हत्या की है, क्योंकि अजय कुशवाहा के यहां उनके बेटे का दो से तीन लाख रुपये बकाया था।

उल्लेखनीय है कि सोमवार की सुबह लगभग साढ़े सात बजे विशुनपुर रूपौली श्मशान घाट के निकट दो बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने सीने में गोली मारकर मोथहामाल गांव निवासी युवा राजद के पंचायत अध्यक्ष मिंटू साह की हत्या कर दी थी।

नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला रामपुरहरि थाना क्षेत्र में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 20 दिनों में तीन हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी मामले में ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। 17 दिन पूर्व मझौलिया में 12 वर्षीय आदित्य की हत्या के मामले में मात्र ग्रामीणों की सूचना पर लीची गाछी से खरपतवार से ढकी साइकिल बरामद की गई है।

मामले में पुलिस हत्यारे का पता लगाने के बजाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दूसरी ओर, एक सप्ताह बीतने के बावजूद मकसूदपुर में हुई पूर्व मुखिया के पौत्र गौतम कुमार की हत्या को पुलिस सड़क दुर्घटना मान रही है।