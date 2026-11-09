मुजफ्फरपुर के रामबाग में पीएनजी पाइपलाइन से गैस रिसाव, दीपावली के दिन मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur PNG Gas Leak: दीपावली के दिन मुजफ्फरपुर के रामबाग चकबासू में पीएनजी पाइपलाइन से गैस रिसाव होने के कारण पूरे इलाके में गैस की गंध फैल गई।

इससे स्थानीय लोगों में अफरातफरी मच गई। गोबरसही-डुमरी रोड पर पाइपलाइन में विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत और दो दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की घटना के महज दस दिन बाद हुई इस दूसरी घटना ने लोगों को फिर दहशत में डाल दिया।

मौके पर पहुंची तकनीकी टीम गैस रिसाव की सूचना मिलते ही आइओसीएल की तकनीकी टीम, एसडीओ आनंद उत्सव, डीएसपी सुरेश कुमार और स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को हटाकर उसकी जगह नया पाइप लगाया। इसके बाद गैस रिसाव पर नियंत्रण पाया जा सका। एसडीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाइप गर्म होने के कारण लीकेज की बात सामने आई है। आशंका है कि दीपावली के दौरान जलाए गए दीये या पटाखों की गर्मी से पाइप प्रभावित हुआ होगा। हालांकि, घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।