मुजफ्फरपुर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में IOCL अधिकारियों समेत 11 पर परिवाद दायर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Gas Blast: शहर के गोबरसही-डुमरी रोड में भूमिगत पीएनजी गैस पाइपलाइन में हुए भीषण रिसाव और विस्फोट के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है।

जनहित मंच के सचिव सह अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा दाखिल इस परिवाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के शीर्ष अधिकारियों, पथ निर्माण विभाग (RCD) के अभियंताओं, निर्माण एजेंसी और जेसीबी चालक समेत कुल 11 लोगों को आरोपित बनाया गया है।

शीर्ष अधिकारी और अभियंता शामिल आरोपितों में IOCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अरविंद सिंह सहनी, पीएनजी कंट्री हेड प्रसून कुमार मिश्रा, बिहार राज्य प्रमुख एके सामंतराय, क्षेत्रीय हेड एसके नंदी, प्रोजेक्ट हेड अनीस कुमार और सुरक्षा एवं तकनीकी निगरानी अधिकारी शामिल हैं।