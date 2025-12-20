Language
    मंत्री रमा निषाद ने रखी मांग, पंडित सहदेव झा की जीवनी स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में हो शामिल

    By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:34 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में बिहार विभूति पंडित सहदेव झा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। मंत्री रमा निषाद ने उनकी जीवनी को स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल क ...और पढ़ें

     बिहार विभूति व महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा की पुण्यतिथि पर समारोह! जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार विभूति और महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा की पुण्यतिथि पर जिले में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले एक दर्जन से अधिक लोगों को स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया।

    कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पिछड़ा-अतिपिछड़ा कल्याण विभाग की मंत्री रमा निषाद ने पंडित सहदेव झा के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया।

    उन्होंने कहा कि पंडित सहदेव झा की जीवनी को बिहार के स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी देश की आज़ादी में उनके योगदान से परिचित हो सके।

    मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को निरंतर स्मरण करते रहे हैं। उन्होंने पंडित सहदेव झा की प्रतिमा स्थापना सहित अन्य मांगों को पूरा कराने में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि सरकार के स्तर पर पंडित सहदेव झा, अमर शहीद जुब्बा सहनी, बांगुर सहनी समेत अन्य गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर शोध कार्य कराया जाना चाहिए।

    कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और कांटी विधायक ई. अजीत कुमार ने कहा कि वे नगर निगम बोर्ड की बैठक में पंडित सहदेव झा की प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव पारित कराने के लिए आवाज उठाएंगे।

    मीनापुर विधायक अजय कुमार ने घोषणा की कि अगली पुण्यतिथि से पहले प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराकर आदमकद प्रतिमा का अनावरण कराया जाएगा।

    वहीं बोचहा विधायक बेबी कुमारी ने स्वतंत्रता संग्राम में पंडित सहदेव झा की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि उनके कार्यकाल में सिकंदरपुर मरीन ड्राइव का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया गया था, ताकि इसे पंडित सहदेव झा पथ के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने इस दिशा में फिर से पहल करने की बात कही।

    कार्यक्रम का स्वागत प्रो. ओमप्रकाश झा ने किया। अध्यक्षता तेज नारायण झा ने की, जबकि मंच संचालन अशोक कुमार झा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन कुंदन शांडिल्य ने किया और विषय प्रवेश अभिषेक मनोरंजन ने कराया।

    मौके पर उद्यान रत्न किसान भोलानाथ झा, शंभुनाथ चौबे, विष्णुकांत झा, अखिलेश्वर त्रिवेदी उर्फ मनमन त्रिवेदी, मुखिया मुन्ना झा, मुखिया चिदानंद दुबे, सुबोध सिंह, अजय चौधरी, हरेराम मिश्र, काशीनाथ झा, चंदन पांडे, कौशल दुबे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।