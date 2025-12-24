गर्डर लॉन्चिंग में 3 घंटे का ब्लॉक, मौर्य एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें होंगी लेट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। हाजीपुर स्टेशन पर 24 को गर्डर लॉन्चिंग को लेकर तीन घंटे का लिया जाएगा। इसके मद्देनजर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार, 24 को 12:30 बजे से 15:30 बजे तक तीन घंटे तक पावर ब्लॉक रहेगा।