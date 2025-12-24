गर्डर लॉन्चिंग में 3 घंटे का ब्लॉक, मौर्य एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें होंगी लेट
हाजीपुर स्टेशन पर गर्डर लॉन्चिंग के कारण तीन घंटे का ब्लॉक रहेगा, जिससे मौर्य एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें लेट होंगी। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। हाजीपुर स्टेशन पर 24 को गर्डर लॉन्चिंग को लेकर तीन घंटे का लिया जाएगा। इसके मद्देनजर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार, 24 को 12:30 बजे से 15:30 बजे तक तीन घंटे तक पावर ब्लॉक रहेगा।
इसके चलते गोरखपुर से संबलपुर को 24 को चलने वाली 15028 मौर्य एक्सप्रेस अपने पूर्व निर्धारित समय से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर तथा मार्ग में 35 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
- जयनगर से 24 को चलने वाली 14673 जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस, अपने पूर्व निर्धारित समय से 155 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी।
- बरौनी से 24 को चलने वाली 15231 बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस, अपने पूर्व निर्धारित समय से 135 मिनट की देरी से चलेगी।
- जोगबनी से 24 को चलने वाली 13211 जोगबनी-दानापुर एक्सप्रेस अपने पूर्व निर्धारित समय से 90 मिनट की देरी से चलायी जाएगी।
- देवरिया से 24 को चलने वाली 75219 देवरिया-सोनपुर पैसेंजर अपने पूर्व निर्धारित समय से 90 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी।
- थावे से 24 को चलने वाली 18182 थावे-टाटा एक्सप्रेस अपने पूर्व निर्धारित समय से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी।
नियंत्रित कर चलाई जाने वाली ट्रेनें-
- टाटा से 23 को चलने वाली 18181 टाटा-थावे एक्सप्रेस दानापुर एवं सोनपुर मंडल में 135 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
- अमृतसर से 23 को चलने वाली 15708 अमृतसर-कटिहार एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे में 120 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
- नई दिल्ली से 23 को चलने वाली 15566 नई दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे में 100 मिनट की देरी से चलेगी।
- नई दिल्ली से 23 को चलने वाली 12562 नई दिल्ली-जयनगर एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे में 50 मिनट एवं सोनपुर मंडल में 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
- अहमदाबाद से 23 को चलने वाली 19483 अहमदाबाद-सहरसा एक्सप्रेस दानापुर मंडल में 75 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
- दानापुर से 24 को चलने वाली 15516 दानापुर-नरकटियागंज एक्सप्रेस दानापुर मंडल में 20 मिनट नियंत्रित कर चलेगी।
