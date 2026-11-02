Muzaffarpur Gas Pipeline Blast: ढाई किमी तक हिलीं घरों की दीवारें, लगा जैसे भूकंप आया हो

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। PNG Pipeline Explosion Bihar: गोबरसही-डुमरी रोड में पीएनजी पाइपलाइन में हुए विस्फोट का धमाका इतना जबरदस्त था कि करीब ढाई किलोमीटर के दायरे में घर, दुकानों और अपार्टमेंट की दीवारें बुरी तरह हिल गईं।

अचानक हुए तेज कंपन के कारण लोगों को लगा जैसे भूकंप आ गया हो। इस जोरदार धमाके के बाद इलाके में चारों तरफ अफरातफरी का माहौल बन गया।

माल के शीशे हिले, भागे लोग

शुरुआत में दूर मौजूद लोग यह समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार हुआ क्या है। गोबरसही चौक स्थित एक मॉल के शीशे भी कंपन से हिलने लगे, जिससे वहां मौजूद लोग डरकर बाहर की ओर भागे।