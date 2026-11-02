Muzaffarpur Gas Pipeline Blast: घायल खून से लथपथ, तमाशबीन बने लोग, ई-रिक्शा चालक बना मसीहा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Gas Pipeline Blast: सड़क पर बिखरा खून, तड़पते और कराहते घायल और मदद के लिए आगे आने के बजाय हाथ में मोबाइल थामे वीडियो बनाते लोग... मुजफ्फरपुर के गोबरसही में हुए गैस पाइपलाइन ब्लास्ट की इस घटना ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है।

हादसे का शिकार हुए लोग जब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, तब तमाशबीन लोग अपनी जिम्मेदारी भूलकर मोबाइल में वीडियो और फोटो कैद करने में व्यस्त थे। एक किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान वैशाली जिला के राजापाकड़ प्रखंड जदयू अध्यक्ष एवं बैकुंठपुर निवासी अवधेश कुमार ने आपबीती साझा करते हुए बताया कि वे थार गाड़ी में सवार होकर आयुर्वेद डॉक्टर से इलाज कराने मुजफ्फरपुर आ रहे थे।

इसी दौरान गोबरसही-डुमरी रोड में एक भयानक विस्फोट हुआ। उन्हें ऐसा लगा मानो कोई भारी चीज धरती को चीरकर हवा में उड़ रही हो। जोरदार धमाके के साथ उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जब तक कुछ समझ में आता, गाड़ी में सवार सभी लोग लहूलुहान हो चुके थे। मदद के बजाय वीडियो बनाते रहे लोग हादसे के बाद किसी तरह वे गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन आसपास मौजूद लोग मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे रहे। भीड़ में किसी का भी दिल नहीं पसीजा, तब घायलों ने खुद ही हिम्मत जुटाई। खून से लथपथ और असहनीय दर्द सहते हुए अवधेश कुमार, उनके साथ मौजूद अशोक कुमार और ड्राइवर रणधीर कुमार एक किलोमीटर तक पैदल चलते रहे।

इस दौरान सड़क से गुजरने वाली कई गाड़ियां और राहगीर भी उन्हें देखकर कतराकर निकल गए। मसीहा बना ई-रिक्शा चालक घायलों की लाचारी के बीच अचानक एक ई-रिक्शा चालक की नजर उन पर पड़ी। उसने सड़क पर लहूलुहान हालत में घूम रहे तीनों घायलों को तुरंत अपने ई-रिक्शा में बैठाया और बिना एक भी पल गंवाए सीधा अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया।