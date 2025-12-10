Language
    मुजफ्फरपुर में किसानों से समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीदा जा रहा धान, प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट

    By Babul Deep Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:04 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में किसानों से धान की खरीद में लापरवाही की सूचना पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। धान की बिक्री समर्थन मूल्य से काफी कम कीमत पर होने की जानकारी मिलने के बाद अब जांच व कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

    जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों से अविलंब जांच कर रिपोर्ट मांगी है। कहा कि प्रखंडों से लगातार ऐसी सूचना मिल रही है कि किसान 15 सौ रुपये प्रति क्विंटल तक धान की बिक्री करने को मजबूर हो रहे हैं।

    यह दर धान के लिए निर्धारित सरकारी समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल से करीब 800 रुपये कम है। इससे किसानों को आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। फसल की लागत भी ऊपर नहीं हो रही है। किसानों पर इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

    इसे देखते हुए उन्होंने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल अपने-अपने क्षेत्र के किसानों से इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से मिलकर जांच करें। पुष्टि होने पर दोषियों को चिह्नित कर कार्रवाई की अनुशंसा भी करें। कम कीमत पर धान की खरीद में बिचौलियों की भी संलिप्तता सामने आ रही है। इस बिंदु पर भी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है।

    विदित हो कि धान खरीद का काम खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के लिए चल रहा है। इसमें सरकार ने सामान्य धान के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल व ग्रेड-ए धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है।

    साथ ही धान की खरीद करने के 48 घंटे के अंदर आनलाइन भुगतान करने को कहा है, लेकिन खरीद केंद्रों की तैयारियों में कमी से यह प्रक्रिया अभी धीमी है। जिले में धान खरीद को लेकर 283 समितियों का चयन किया गया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी संबंधितों को धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिया है।