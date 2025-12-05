Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुजफ्फरपुर में प्रसूता के स्वजन से रिश्वत लेने वाली नर्स पर गिरी गाज, DM ने किया सस्पेंड

    By Keshav Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसव विभाग में तैनात नर्स छाया कुमारी को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। डीएम सुब्रत ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) के प्रसव विभाग में तैनात नर्स की ओर से रिश्वत लेने के मामले में डीएम ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

    जांच में पुष्टि होने के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कार्रवाई करते हुए छाया कुमारी (श्रेणी ए) पर आरोप पत्र गठन करने का निर्देश दिया है।

    डीएम ने बताया कि एसकेएमसीएच के प्रसव विभाग में ड्यूटी पर तैनात नर्स छाया कुमारी पर 28 अक्टूबर को रिश्वत लेने का आरोप एक मरीज के स्वजन ने लगाया था।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जांच कमेटी का गठन किया, ताकि मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके।

    जांच समिति ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की। इसमें गवाहों के बयान, तथ्यों का सत्यापन, साक्ष्यों का अवलोकन तथा आरोपित नर्स की गतिविधियों की समीक्षा शामिल थी।

    समिति की रिपोर्ट में नर्स द्वारा रिश्वत लेने का आरोप सही पाया गया। जिसके बाद एसकेएमसीएच की नर्स श्रेणी 'ए' छाया कुमारी के भ्रष्ट आचरण को गंभीरता से लेते हुए कठोर कार्रवाई की गई।

    डीएम ने सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि जिले के किसी भी अस्पताल में भ्रष्टाचार, अनियमितता या मरीजों से अनैतिक व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें