अंडों में मिला नाइट्रोफ्यूरान, केंद्र ने जारी किया अलर्ट; मगर मुजफ्फरपुर में शुरू नहीं हुई जांच

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दिल्ली में अंडों में हानिकारक नाइट्रोफ्यूरान पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने जहां देशभर में अलर्ट जारी कर सैंपल लेने व जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, जिले में पशुपालन विभाग नमूना संग्रह और जांच किए बिना ही अंडों को सुरक्षित बता दिया।

विभाग का दावा है कि उसने मुर्गियों के स्वास्थ्य की जांच की है और अंडे स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। विभाग ने यह भी दावा किया है कि उसने जिले में संचालित हो रहे सभी 155 लेयर व 66 पोल्ट्री फार्म की जांच कराई है।

पशुपालन विभाग के अनुसार जिले में कुल 155 लेयर व 66 पोल्ट्री फार्म संचालित हैं। इनसे प्रतिदिन करीब 11 लाख 80 हजार अंडों का उत्पादन किया जाता है, जिसकी खपत स्थानीय बाजार में होती है। यह उत्पादन जिले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. मनोज मेहता ने बताया कि सभी मुर्गी फार्मों की जांच कराई गई है। इस दौरान वहां मौजूद मुर्गियां पूरी तरह स्वस्थ पाई गई हैं। जिले में उत्पादित अंडे भी पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्थानीय बाजार में उपलब्ध अंडों के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अब तक कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं आई है। अंडों के नमूने संग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ी।

डॉ. मेहता ने बताया कि प्रखंड पशुपालन पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित जांच करने का टास्क दिया गया है। सभी पोल्ट्री व लेयर फार्मों की नियमित निगरानी और जांच जारी रहेगी, ताकि अंडा उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहे और लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।