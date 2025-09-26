Language
    अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही 'पायल', ट्रेन में फिर किया वही पुराना कांड; जब पुलिस की नजर पड़ी...

    By Gopal Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:56 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में आरपीएफ ने एक महिला चोर को गिरफ्तार किया है जो गोद में बच्चा लेकर यात्रियों का सामान चुरा रही थी। पूछताछ में पता चला कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और पहले भी चोरी के आरोप में पकड़ी जा चुकी है। उसके पास से चोरी के मोबाइल भी बरामद हुए हैं। महिला एक गिरोह का हिस्सा है।

    अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही 'पायल', ट्रेन में फिर किया वही पुराना कांड

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। गोद में छोटे-छोटे बच्चे लेकर बदमाश महिलाएं यात्रियों की सामान चोरी कर रही हैं। इसकी सूचना मिलने पर आरपीएफ ने 18182 टाटा-थावे ट्रेन से बच्चे को गोद में लेकर ट्रेन से कूद कर भाग रही महिला बदमाश को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उससे कई जानकारी मिली है।

    पकड़ी गई महिला ने अपन पहचान सुमिन पासी उर्फ पायल पासी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के कुल्टी थाना क्षेत्र के बराकर गांव निवासी राहुल पासी उफ अर्जुन पासी की बेटी बताई है। वर्तमान में बरौनी रेलवे स्टेशन के पास स्थित मछली बजार के समीप रहती है।

    उसके पास से चोरी के तीन मोबाइल बरामद कर जब्त किए गए हैं। इसमें दो स्क्रीनटच और एक की-पैड मोबाइल शामिल है। तीनों की कीमत 50 हजार बताई गई है।

    आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि यह महिला 6 महीने पहले भी मुजफ्फरपुर जंक्शन से पकड़ी गई थी। इसके गिरोह में एक दर्जन महिला बदमाश शामिल हैं। छह महीने पहले आरपीएफ, जीआरपी ने एक-एक कर सभी बदमाशाें को रंगेहाथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

    महिला ने बताया कि सभी जमानत पर छूट चुकी हैं, लेकिन वह क्या कर रहीं उसको नहीं पता। वह जेल से निकलने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगी। इस बीच आरपीएफ इंस्पेक्टर को सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक सुष्मिता कुमारी, उपनिरीक्षक गोकुलेश पाठक, आरक्षी एलबी खान, आरक्षी श्वेता लोधी की टीम ने भागने के दौरान धर दबोचा।

    पूछताछ के बाद जीआरपी को सौंप दिया गया। बता दें कि यह महिला चोरनी छोटे-छोटे बच्चों के लेकर ट्रेन में यात्री के वेश में चलती है, ताकि कोई इन पर शक न करें। इसी का फायदा उठाकर महिला के पर्स से आभूषण, नकद आदि की चोरी कर लेती है।