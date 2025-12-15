Muzaffarpur News: चौतरफा ट्रैफिक जाम, सबसे बड़ा स्पाट बना अघोरिया बाजार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Muzaffarpur News : शहर के विभिन्न इलाकों में सोमवार को भीषण ट्रैफिक जाम रहा। शहर के इंट्री प्वाइंट कच्ची-पक्की, रामदयालु आरडीएस कालेज चौक, अघोरिया बाजार, कलमबाग, अखाड़ाघाट, सरैयागंज टावर, माड़ीपुर, जूरन छपरा समेत कई जगहों पर ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहे।

जाम में फंसे लोग गंतव्य तक जाने के लिए गली के रास्ते निकलने की कोशिश की, लेकिन गलियों में भी जाम का संकट बना था। इसके कारण लोग काफी परेशान रहे। जाम में फंसे लोग कराहते रहे। अघोरिया बाजार से लेकर आरडीएस कालेज चौक तक जाम के कारण वाहनों की लाइन लगी थी। इसके कारण दोपहर में करीब दो घंटों तक इस मार्ग में यातायात ठहर गया। अघोरिया बाजार चौराहे पर आटो व ई-रिक्शा चालकों द्वारा सड़क पर वाहनों को रोककर रखा जाता है।

इसके कारण प्राय : जाम का सामना करना पड़ता है। जबकि चार-चार जवानों की वहां पर तैनाती है। फिर भी जवानों की आटो चालक सुनते नहीं है। न ही पदाधिकारियों की ओर से भी आटो व ई-रिक्शा चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।