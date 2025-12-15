Language
    Muzaffarpur News: चौतरफा ट्रैफिक जाम, सबसे बड़ा स्पाट बना अघोरिया बाजार

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 08:51 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में चौतरफा ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहे। अघोरिया बाजार सबसे बड़ा स्पाट बना रहा, जहाँ आटो व ई-रिक्शा चालकों द्वारा सड़क पर वाहन रोकने से जा ...और पढ़ें

    चौराहों पर आटो व ई-रिक्शा लगाने से जाम का रहता संकट। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर।Muzaffarpur News : शहर के विभिन्न इलाकों में सोमवार को भीषण ट्रैफिक जाम रहा। शहर के इंट्री प्वाइंट कच्ची-पक्की, रामदयालु आरडीएस कालेज चौक, अघोरिया बाजार, कलमबाग, अखाड़ाघाट, सरैयागंज टावर, माड़ीपुर, जूरन छपरा समेत कई जगहों पर ट्रैफिक जाम से लोग परेशान रहे।

    जाम में फंसे लोग गंतव्य तक जाने के लिए गली के रास्ते निकलने की कोशिश की, लेकिन गलियों में भी जाम का संकट बना था। इसके कारण लोग काफी परेशान रहे। जाम में फंसे लोग कराहते रहे।

    अघोरिया बाजार से लेकर आरडीएस कालेज चौक तक जाम के कारण वाहनों की लाइन लगी थी। इसके कारण दोपहर में करीब दो घंटों तक इस मार्ग में यातायात ठहर गया। अघोरिया बाजार चौराहे पर आटो व ई-रिक्शा चालकों द्वारा सड़क पर वाहनों को रोककर रखा जाता है।

    इसके कारण प्राय : जाम का सामना करना पड़ता है। जबकि चार-चार जवानों की वहां पर तैनाती है। फिर भी जवानों की आटो चालक सुनते नहीं है। न ही पदाधिकारियों की ओर से भी आटो व ई-रिक्शा चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

    इसके अलावा कलमबाग चौक, मोतीझील, कल्याणी, हरिसभा, सरैयागंज टावर, माड़ीपुर, जूरन छपरा, अखाड़ाघाट समेत कई इलाकों में पूरे दिन से लेकर देर शाम तक भीषण ट्रैफिक जाम रहा। इसके कारण कई इलाकों में यातायात व्यवस्था धवस्त हो गया।

    जाम में फंसे लाेग सिस्टम को कोस रहे थे। जाम का सबसे बड़ा कारण शहर के विभिन्न जगहों पर बेतरतीब तरीके से वाहन लगाने व दाहिना चढ़कर ओवरटेक करने के कारण था। इसके कारण जाम का संकट रहा।

    शहरी क्षेत्र के अलावा कच्ची-पक्की, रामदयालु, गोबसरही, भगवानपुर, बैरिया समेत हाइवे के कई इलाकों में भी पूरे दिन भीषण ट्रैफिक जाम रहा। जाम के कारण वाहनों की कतार लगी थी। यातायात थाने की पुलिस के अलावा संबंधित थाने की पुलिस विभिन्न जगहों पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराने में लगे रहे। -